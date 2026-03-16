Dan 65 años de prisión a padre que dejó morir a dos de sus tres hijos en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Wilber fue sentenciado a 65 años de prisión por el abandono agravado que derivó en la muerte de sus hijos Perla y Wilber Daniel de 9 y 6 años de edad, respectivamente, quienes salían a vender frituras en las calles de Juchitán para sobrevivir.

Tras el desahogo de pruebas presentadas por la Fiscalía General de Oaxaca, en audiencia, el Juez dictó sentencia condenatoria de 65 años de prisión, además de imponer el pago por concepto de la reparación del daño.

El caso de Perla y Wilber Daniel conmocionó a la población el 18 de febrero de 2023 cuando los cuerpos de los pequeños fueron encontrados en el kilómetro 8+100 de la carretera Juchitán-Ixtaltepec, en las inmediaciones de El Espinal, con visibles huellas de asfixia.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General de Oaxaca detuvo a Wilber A.C., por su responsabilidad en los delitos de abandono de personas en su modalidad agravada por homicidio calificado, así como abandono de personas, en agravio de tres menores de edad, sus hijos, en hechos ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la causa penal, el delito de abandono de personas en su agravante de homicidio calificado se cometió en perjuicio de una niña y un niño, mientras que el delito de abandono de personas se configuró en agravio de otro menor de edad.

Las investigaciones establecen que los primeros hechos ocurrieron en septiembre de 2018, cuando las víctimas -de 9, 8 y 6 años de edad- quedaron bajo el cuidado de su padre, tras llegar a vivir a un domicilio ubicado en la calle Demetrio López, en la colonia Fidel Peña, Octava Sección, en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Posteriormente, el ahora sentenciado abandonó a sus hijos en dicho inmueble, desentendiéndose de sus obligaciones de cuidado, originando que los menores de edad se dedicaran a la venta de frituras en la vía pública durante largas jornadas y sin la supervisión de un adulto responsable.

En febrero de 2023, los tres menores salieron de su domicilio, para realizar sus actividades cotidianas; sin embargo, únicamente uno de ellos regresó. El padre no reportó la desaparición ni emprendió acciones de búsqueda.

El 18 de febrero de 2023, la niña y un niño fueron localizados sin vida en inmediaciones del municipio de El Espinal, en la región del Istmo de Tehuantepec.

A partir que se tuvo conocimiento del caso, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Unidad de Género, adscrita a la Vicefiscalía Regional del Istmo, realizó diversos actos de investigación que permitieron acreditar que Wilber A.C. no proporcionó condiciones básicas de bienestar a sus hijos, tales como alimentación, educación, esparcimiento y un entorno libre de violencia, pese a tener conocimiento de las condiciones precarias en las que vivían, en un espacio insuficiente para el número de personas que habitaban dicho domicilio.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que cuenta con áreas especializadas para brindar atención integral y acompañamiento a las víctimas, particularmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, garantizando su acceso a la justicia.