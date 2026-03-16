Familias intervienen barda del panteón de Jojutla para exigir plan integral de exhumaciones (Video)

MORELOS (apro).- Colectivos de familiares de personas desaparecidas intervinieron con consignas como: "muera la corrupción" y "no más desaparecidos" en la barda del panteón municipal Pedro Amaro, en Jojutla, al inicio de la quinta jornada de exhumaciones en las fosas comunes donde la Fiscalía de Morelos inhumó personas de manera irregular durante años, situación que motivó la exigencia de un plan integral de intervención y exhumación total del sitio.

Amalia Hernández Hernández, activista y tía de Oliver Wenceslao, —un joven secuestrado y asesinado en 2013-2014 cuyo caso destapó las inhumaciones ilegales en las fosas de Tetelcingo— explicó que las familias consideran que actualmente no existen las condiciones para garantizar la identificación de los restos ni su devolución a los familiares.

“Continuar con las exhumaciones sin que se avance en la identificación solo contribuye a la saturación que ya existe en el Semefo y desvía el objetivo principal de estos trabajos, que es identificar a las personas y entregarlas a sus familias”, señaló.

Hernández Hernández recordó que, de los 119 cuerpos exhumados en trabajos anteriores, únicamente 15 han sido identificados. “Nos faltan muchísimos cuerpos por identificar y es imprescindible que se trabaje en ellos de manera prioritaria”, agregó.

También indicó que aún no se ha presentado el listado de peritos que participarán en esta intervención y reiteró la necesidad de que el fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, supervise personalmente los trabajos.

En tanto, la Fiscalía indicó que la quinta fase de trabajos se inició en cumplimiento a los compromisos con los colectivos, y que incluyó el retiro de la barda perimetral que representaba un riesgo para los peritos. Señaló que los trabajos se realizan de manera coordinada con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Jojutla, la Guardia Nacional y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Además, detalló que la intervención tendrá una duración prevista de cinco semanas y que está diseñada para dar paso a la exhumación de los restos depositados en las fosas.

Familias en lucha también siguen buscando

Entre los colectivos presentes se encontraban Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla, Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos, Búsqueda de Familiares Regresando a Casa Morelos, Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Ángeles Buscándote, y Buscadoras del Sur, quienes realizaron también una ceremonia religiosa en memoria de los desaparecidos.

Durante el arranque, las familias pintaron mensajes en rojo sobre la barda, como “Muera la corrupción”, “No más simulación” y “No más desaparecidos”, mientras trabajadores derrumbaban parte del muro y personal de distintas instituciones instalaba carpas y delimitaba el área de trabajo.

Posteriormente, los colectivos dieron lectura a un pronunciamiento —una representante de cada colectivo—en el que exigieron que la intervención en el panteón Pedro Amaro se realice de manera integral y que las diligencias no continúen como acciones aisladas, sin ruta clara, metas públicas ni garantías de identificación.

Señalaron que la delimitación del sitio debe basarse en la información que ya posee la Fiscalía, que indica que la fosa se extiende más allá del área actualmente intervenida.

También demandaron un plan extraordinario de identificación que contemple capacidades técnicas suficientes, cronogramas, responsables definidos y mecanismos de transparencia para los restos exhumados en distintas etapas.

En el pronunciamiento, las familias hicieron un llamado directo a la gobernadora Margarita González Saravia y al fiscal general Fernando Blumenkron Escobar para que establezcan un diálogo directo con los colectivos de madres y familias buscadoras y asuman la crisis forense del estado como responsabilidad institucional. Exigieron el cumplimiento de acuerdos previos, como la presentación de perfiles de peritos y avances en la identificación de cuerpos.

Geografía de recuperaciones en fosas irregularidades de la FGE

De acuerdo con los datos presentados, hasta ahora se han intervenido 108 metros cuadrados; en la actual etapa se trabajan 51.6 metros cuadrados, pero esa superficie no agota la zona donde existen indicios de inhumaciones irregulares. La primera intervención se realizó el 21 de marzo de 2017.

En cifras históricas de Jojutla proporcionadas por colectivos:

2017: 85 cuerpos exhumados.

2022: 14 indicios localizados, seis de ellos correspondientes a cuerpos.

2024: 45 cuerpos exhumados.

2025: 83 indicios, al menos 60 cuerpos, incluyendo seis infantes y al menos un feto.

En total, se han recuperado más de 228 cuerpos y restos en Jojutla, pero únicamente dos personas han sido identificadas; existe una tercera identificación en proceso, afectada por inconsistencias e irregularidades que ponen en duda la integridad de los procedimientos.

En Tetelcingo se han exhumado 119 cuerpos, de los cuales solo 15 han sido identificados.

Las familias también recordaron que la Fiscalía General de la República (FGR) fue requerida para participar en intervenciones de 2024, 2025 y 2026, pero no ha atendido los llamados, pese a contar con capacidades técnicas y bancos de referencia genética.

“Queremos verdad, identificación y justicia”, reiteraron las familias, asegurando que continuarán con la búsqueda de sus seres queridos.