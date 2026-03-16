Globo aerostático cae en Teotihuacán y deja a dos turistas británicos lesionados

Un recorrido turístico en globo aerostático terminó en accidente en el Valle de Teotihuacán. Dos turistas británicos resultaron heridos.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un globo aerostático que realizaba un vuelo turístico sobre el Valle de Teotihuacán cayó la mañana del lunes 16 de marzo de 2026 en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, y dejó como saldo dos turistas británicos lesionados, informaron autoridades locales y cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió durante un recorrido turístico que sobrevolaba la zona cercana a la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los puntos donde operan empresas que ofrecen vuelos recreativos en globo aerostático.

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Globo aerostático cae tras rozar cables eléctricos en Teotihuacán

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades y servicios de emergencia, el accidente ocurrió alrededor de las 09:10 horas en la calle Cruz de la Misión, en la comunidad de San Lorenzo Tlamimilolpan, dentro del municipio de Teotihuacán.

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El globo aerostático era conducido por el piloto identificado como Santiago Torres y transportaba a una pareja de turistas británicos. Durante el vuelo, la aeronave rozó cables de energía eléctrica, lo que provocó que el operador perdiera el control y descendiera de forma abrupta hasta impactar en tierra.

Los pasajeros fueron identificados como Clare Wolstenholme, de 43 años, y Nicholas Wright, de 49, ambos residentes en Londres.

Servicios de emergencia atienden a turistas lesionados

Tras el reporte del accidente, elementos de la policía municipal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y personal de Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia.

Paramédicos brindaron atención médica a los dos turistas en el sitio del accidente. Posteriormente, trasladaron a la mujer lesionada a una clínica particular ubicada en el centro de Teotihuacán para continuar con la valoración médica.

Las autoridades no reportaron personas fallecidas ni otros pasajeros lesionados en el incidente.

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El globo aerostático cayó en un área cercana a un campo de fútbol dentro de la comunidad de San Lorenzo Tlamimilolpan.

AFAC inicia investigación por accidente de globo aerostático en Teotihuacán

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que inició una investigación para determinar las causas del accidente del globo aerostático ocurrido el 16 de marzo en el Valle de Teotihuacán.

En un comunicado, la autoridad aeronáutica indicó que personal de la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación activó los protocolos correspondientes para recabar información sobre el incidente registrado durante un vuelo turístico en el Estado de México.

La dependencia señaló que la investigación busca establecer las condiciones en las que operaba la aeronave aerostática, así como verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al servicio turístico de vuelos en globo.

Autoridades revisan permisos y condiciones de operación

La Agencia Federal de Aviación Civil informó que también realizará una revisión administrativa al prestador del servicio para verificar que contara con los permisos y certificaciones requeridos para operar vuelos turísticos.

Entre los aspectos que revisará la autoridad aeronáutica se encuentran la licencia del piloto, las condiciones de mantenimiento de la aeronave, la documentación de operación y la cobertura de seguros para pasajeros.

La AFAC indicó que estos procedimientos forman parte de las medidas que se aplican cuando se registran incidentes en operaciones aeronáuticas dentro del país.

Accidentes previos y regulación de vuelos en globo en Teotihuacán

Los vuelos en globo aerostático sobre el Valle de Teotihuacán forman parte de la oferta turística de la región y se realizan principalmente al amanecer para observar las pirámides desde el aire.

En los últimos años se han registrado diversos incidentes relacionados con esta actividad. Autoridades y prestadores de servicios turísticos han señalado problemas relacionados con operaciones irregulares, mantenimiento y permisos de algunas empresas.

En respuesta a percances registrados entre 2025 y 2026, autoridades aeronáuticas anunciaron medidas para fortalecer la supervisión de los vuelos turísticos en la zona, entre ellas la instalación de oficinas de regulación y revisiones periódicas a las operaciones de globos aerostáticos en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.



Recuento de accidentes de globos aerostáticos en Teotihuacán (2016-2026)

Diversos reportes periodísticos y registros de autoridades aeronáuticas indican que al menos siete accidentes o incidentes relevantes se han registrado en vuelos de globo aerostático en el Valle de Teotihuacán durante la última década, una de las zonas con mayor actividad de vuelos aerostáticos turísticos en México.

2017 – Pérdida de control y choque contra el terreno

El 29 de noviembre de 2017, un globo aerostático perdió el control durante un vuelo turístico y se impactó contra el terreno en la localidad de San Isidro del Progreso, municipio de San Juan Teotihuacán.

El incidente fue atribuido a una pérdida de control de la aeronave durante el descenso. El piloto resultó con lesiones leves y no se reportaron víctimas mortales.

2022 – Aterrizaje de emergencia en Acolmán

El 27 de mayo de 2022, un globo aerostático realizó un aterrizaje de emergencia en un predio del municipio de Acolmán, cercano a la zona turística de Teotihuacán.

Dos pasajeros resultaron con lesiones leves, mientras que otros siete ocupantes resultaron ilesos. El incidente se registró como un descenso de emergencia y fue investigado por autoridades aeronáuticas.

2023 – Incendio de globo aerostático con víctimas mortales

El 1 de abril de 2023 ocurrió uno de los accidentes más graves registrados en la región.

Ese día, un globo aerostático que realizaba un vuelo turístico se incendió mientras estaba en el aire después de despegar en el municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México.

El incendio provocó que la canastilla del globo quedara envuelta en llamas y posteriormente cayera. Durante el accidente:

Dos personas murieron: un hombre y una mujer que eran pareja.

Una menor de edad sobrevivió, pero resultó con lesiones y fue trasladada a un hospital.

Las víctimas fallecidas eran los padres de la niña, por lo que la menor quedó huérfana tras el accidente. La niña fue rescatada con vida y recibió atención médica por quemaduras y fracturas.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación para determinar responsabilidades. Las autoridades informaron que el piloto del globo fue detenido días después en el estado de Hidalgo.

2023 – Incidente con turistas extranjeros lesionados

Ese mismo año se registró otro incidente en el que turistas extranjeros resultaron lesionados durante un vuelo en globo aerostático en la zona de Teotihuacán.

El hecho derivó en revisiones a algunas empresas que operaban vuelos turísticos en el área, mientras autoridades verificaban permisos y condiciones de operación.

2025 – Caída de globo cerca de la Pirámide de la Luna

El 23 de mayo de 2025, un globo aerostático cayó en el municipio de San Martín de las Pirámides, cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán.

El accidente ocurrió a unos 500 metros de la Pirámide de la Luna y dejó al menos 12 personas lesionadas, entre ellas turistas extranjeros. Ninguna de las víctimas presentó heridas de gravedad.

Reportes indicaron que el globo sufrió un desgarre durante el vuelo, lo que obligó al piloto a intentar un descenso de emergencia antes de que la aeronave cayera.

2025 – Incidente con infraestructura de telecomunicaciones

En abril de 2025 se reportó otro incidente cuando un globo aerostático impactó o dañó una antena de comunicación en Teotihuacán.

El hecho provocó revisiones a las operaciones de algunas empresas que realizan vuelos turísticos en la zona.

2026 – Caída de globo con turistas británicos lesionados

El 16 de marzo de 2026, un globo aerostático que realizaba un vuelo turístico rozó cables eléctricos y cayó en la comunidad de San Lorenzo Tlamimilolpan, en el municipio de Teotihuacán.

El incidente dejó dos turistas británicos lesionados, quienes recibieron atención médica por parte de servicios de emergencia.