Matan a dos hombres y una mujer cerca de Xalapa; en Atoyac y Tuxpan hallan restos humanos

XALAPA, Ver. (apro).- Un ataque armado registrado la mañana de este lunes en la localidad de El Castillo, a unos 20 minutos de Xalapa, dejó un saldo de tres personas asesinadas.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Xalapa–Alto Lucero, a la altura de la calle Río Acuña. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal confirmaron el hallazgo de los cuerpos de dos hombres y una mujer.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional Zona Centro Xalapa, inició una carpeta de investigación por estos hechos y confirmó el asesinato de las tres personas por heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. En el lugar se hallaron decenas de casquillos de bala.

Este hecho violento se suma a otros durante este lunes y el fin de semana.

Restos humanos en Atoyac

Este lunes, en el municipio de Atoyac, en el centro del estado, fueron hallados restos humanos desmembrados de dos personas, un hombre y una mujer, que fueron abandonados dentro de bolsas negras sobre la carretera estatal Potrero Nuevo–Cuitláhuac.

Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron al número de emergencias 911 sobre la presencia de bolsas sospechosas a un costado de la vialidad. El hallazgo se registró cerca de la comunidad de Corral de Piedra, en el municipio de Atoyac.

Ataque armado contra vehículo en Poza Rica

Este hecho se suma a un ataque armado registrado la noche del domingo en el centro de Poza Rica, cerca de la Plaza Cívica.

De acuerdo con reportes policiales, dos mujeres que viajaban en un vehículo particular fueron interceptadas por hombres armados, quienes dispararon contra la unidad. El automóvil presentó múltiples impactos de bala en la carrocería, lo que generó alarma entre las personas que se encontraban en la zona.

Paramédicos atendieron a las víctimas, quienes resultaron ilesas, pero presentaron crisis nerviosa.

Hallan restos humanos en zona rural de Tuxpan

En otro hecho registrado durante el fin de semana, restos humanos en avanzado estado de descomposición fueron localizados en una zona de difícil acceso del municipio de Tuxpan.

El hallazgo ocurrió en una brecha de terracería que conecta la localidad Héroes de Nacozari con el proyecto industrial conocido como Techint.

Los restos fueron encontrados a aproximadamente tres kilómetros de la vía principal, en un área apartada, lo que provocó un operativo de seguridad con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los restos para iniciar las investigaciones correspondientes y tratar de identificar a la víctima.