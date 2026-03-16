Nombran a Sinuhé Téllez como nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- El gobernador Rubén Rocha Moya nombró como nuevo secretario de Seguridad al militar en activo Sinuhé Téllez López, quien será el cuarto funcionario en ocupar el cargo en poco más de cuatro años de la actual administración.

El funcionario toma las riendas en un estado que se ha visto sacudido por más de 18 meses de guerra entre las facciones de los Chapitos y los Mayos.

Téllez López viene de ser comandante del 110 Batallón de Infantería, destacado en la zona serrana de San Ignacio, municipio cercano a Culiacán, y anteriormente fungió como jefe de cuartel en la Novena Zona Militar, con sede en la capital sinaloense.

Anteriormente ocupó el cargo Oscar Rentería Schazarino, quien renunció al frente de la Secretaría de Seguridad sin que se dieran a conocer los motivos de su salida.

Rentería Schazarino llegó al cargo el 21 de diciembre de 2024 tras el cese del también militar Gerardo Mérida Sánchez, quien estuvo en el cargo entre agosto y diciembre de 2024, en pleno despegue de la guerra entre Chapitos y Mayos.?

Antes estuvo como secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo, también militar y quien ahora funge esas mismas funciones en el Estado de México.