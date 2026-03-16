Sicarios incendian una urvan con todo y pasajeros a bordo en Acapulco; murió el chofer (Video)

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Acapulco registró este lunes una jornada de violencia con saldo de dos mujeres y dos hombres asesinados, así como siete lesionados.

Una de las víctimas mortales es un chofer, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado después de que hombres armados incendiaron la unidad que conducía con todo y pasajeros.

Por los hechos, transportistas bloquean la Costera Miguel Alemán para exigir justicia y se ha suspendido el servicio de transporte público en la zona poniente de Acapulco, hacia la Costa Grande.

El primer hecho fue reportado a las 5 de la madrugada en la localidad Vista Hermosa, cerca del Parque Nacional El Veladero de Acapulco.

De acuerdo con reportes ministeriales, hombres armados irrumpieron en una vivienda de la calle Los Muertos y dispararon a quemarropa contra integrantes de una familia que dormía.

Murieron a causa del ataque dos mujeres y un hombre, identificado como chofer de taxi de la ruta Praderas – Cici.

El triple crimen movilizó a transportistas, que desde las 11 de la mañana bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán para exigir a las autoridades la búsqueda de los responsables y justicia.

El segundo hecho ocurrió a las 7 de la mañana en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en la colonia Jardín Azteca de Acapulco.

Supuestos integrantes de una organización criminal que se trasladaban en una motocicleta interceptaron una urvan de la ruta Centro–Pie de la Cuesta con ocho pasajeros a bordo, entre ellos tres militares vestidos de civil y un menor de edad. Transporte público quemado. Foto: Raúl Sendic

Reportes preliminares de la policía indican que los sicarios dispararon con armas de fuego la unidad y luego lanzaron a su interior bombas molotov lo que provocó que se incendiara.

El chofer murió en el lugar y los pasajeros resultaron con severas lesiones. Uno de los usuarios logró salir por una ventana de la camioneta cuando se estaba consumiendo por el fuego.

Al lugar acudieron bomberos municipales para sofocar el incendio, así como paramédicos, policías ministeriales, personal de Tránsito estatal y peritos forenses.

El transporte urbano y foráneo hacia la zona poniente del puerto y municipios de la Costa Grande suspendió el servicio tras el hecho de violencia.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que investiga el ataque armado en el municipio de Acapulco de Juárez, donde una persona perdió la vida, siete más resultaron lesionadas y un vehículo incendiado.

Apenas el 2 de marzo, el subinspector de la policía federal, Federico Argumedo Rodríguez, cercano al secretario de seguridad pública federal Omar García Harfuch, asumió el mando de la seguridad en el puerto de Acapulco.

En su presentación anunció una estrategia para combatir la violencia generada por el crimen organizado, que hasta el momento no se ha logrado contener.

Como en todos los crímenes de alto impacto, la alcaldesa de Acapulco y aspirante a gobernar la entidad, Abelina López Rodríguez, y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, hija del dos veces senador y aspirante a la gubernatura, Félix Salgado, ambas morenistas, han guardado silencio.



