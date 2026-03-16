Tres presuntos feminicidios sacuden Guanajuato: Andrea, Eymi y Madeline, las víctimas

GUANAJUATO, Gto. (apro).- La violencia feminicida volvió a sacudir a Guanajuato: tres mujeres jóvenes fueron asesinadas en hechos distintos ocurridos durante las últimas horas, y sus cuerpos fueron encontrados con evidentes huellas de violencia.

La noche del sábado fueron localizados los cuerpos sin vida de Andrea y Eymi a un costado de la carretera Huanímaro–Pueblo Nuevo, a la altura de la deportiva de Huanímaro.

De acuerdo con reportes preliminares, fueron asesinadas con saña porque ambas presentan golpes en todo el cuerpo, incluso les habrían pasado por encima con una camioneta. Además, existen indicios de que fueron agredidas sexualmente.

Aunque el hallazgo se dio desde el fin de semana, la Fiscalía General del Estado omitió la información hasta que en redes sociales familiares y amigos comenzaron a exigir justicia por las jóvenes originarias de la comunidad La Lobera, perteneciente a Huanímaro.

En redes se pide a las autoridades que investiguen el doble asesinato de las mujeres como un feminicidio. "No aceptamos versiones que intenten ocultar la realidad, exigimos respeto y no revictimización".

Publicación en redes

Tras las publicaciones en redes, la Fiscalía compartió un comunicado de prensa en el que señala que ambas jóvenes "perdieron la vida a consecuencia de agresiones producidas con objeto contundente".

Señaló que los cuerpos de las víctimas ya han sido entregados a las familias e iniciaron una investigación desde el sábado por la noche.

"La Fiscalía reitera que no habrá impunidad: se integrará la investigación con rigor científico y jurídico para presentar ante un juez a quien o quienes resulten responsables y que enfrenten la justicia conforme a derecho", dice el boletín firmado con fecha de este lunes.

Caso Madeline

En otro hecho, Madeline, de 21 años, fue encontrada sin vida la noche del domingo al interior de su domicilio en la colonia Nuevo Amanecer en el municipio de León. El cuerpo de la joven mujer presentaba signos de asfixia.

De acuerdo con familiares y vecinos, el presunto agresor es su pareja sentimental, un adolescente de 17 años de edad.

Madeline vivía con su pareja y tiene una niña de 4 años de edad.

Guanajuato es el primer lugar nacional por el número de asesinatos de mujeres, aunque la mayoría no se tipifican como feminicidio.

En 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reportó 327 mujeres víctimas de homicidio doloso, y apenas 18 feminicidios.