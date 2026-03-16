Vinculan a proceso a dos mujeres detenidas el 8M en San Francisco de Campeche

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Cam. (apro).– Dos de las mujeres manifestantes arrestadas el 8M, Día Internacional de la Mujer en San Francisco de Campeche, y que integraban el grupo de cinco personas enviadas al penal de San Francisco Kobén, fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y motín.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó en redes sociales que el Juez de Control del Primer Distrito Judicial impuso a Rosa N. y Yahari N. la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es decir, que permanecerán en el Centro de Reinserción Social (Cereso) durante el tiempo que dure su proceso penal.

Cabe mencionar que las mujeres son juzgadas por su presunta participación en los hechos del 8M. La FGECAM detalló que presuntamente cometieron actos violentos contra policías estatales que resguardaban la zona.

Describe que usaron “objetos contundentes y líquidos inflamables, lo que ocasionó lesiones a varias agentes y daños al equipo policial”, se lee.

Sobre el tema, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, advirtió previamente en la transmisión del Martes del Jaguar, que buscarían sentencias de entre 25 y 37 años de cárcel para las manifestantes acusadas de lesionar a las mujeres policías durante la protesta feminista.

En ese mismo sentido, Sansores San Román también señaló que irían tras todas las manifestantes que realizaron iconoclasia. Reiteró que deberán reparar los daños y limpiar las pintas.

El 10 de marzo liberaron a nueve de las personas detenidas por su presunta participación en los hechos del 8M; un día antes, una menor de edad que también había sido arrestada fue puesta en libertad.