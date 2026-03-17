Acusan de tres delitos al agresor de una menor en la marcha del 8M en Querétaro

Hombre agrede a menor de edad en marcha del 8M en Querétaro. Foto: Capturas de video

QUERÉTARO, Qro., (apro) .- La organización de mujeres “Feminismo para Todas Mx”, promotora de la marcha separatista del 8 de marzo en Querétaro, formalizó una denuncia en contra de “Alfonso N”, quien fue grabado cuando agredía a una menor de edad durante la marcha del 8M en Querétaro.

Un video registró el momento en que Alfonso da una patada en el rostro a la menor de edad, después de que varias mujeres lo confrontaron por no respetar la convocatoria que previamente hicieron para que, en la marcha del 8 de marzo, solo participaran mujeres.

Representantes de la organización promotora de la marcha en Querétaro, que desde hace 8 años han solicitado que no participen hombres, iniciaron la carpeta de investigación CI/QRO/8448/2026 por violencia de género, lesiones calificadas y acoso sexual.

“Ya aportamos datos de prueba para la localización del agresor, también los videos, fotografías, que nos hicieron favor de hacernos llegar para poder incorporar a la denuncia y esperamos que esto no quede impune”, explicó la abogada.

Diana Arlette Reséndiz Chávez, vocera de “Feminismo para Todas Mx”, consideró importante que el caso no quede impune y lamentó que lejos de que se haya brindado una atención integral a una mujer, como es el caso de la menor agredida, se le revictimice.

“No queremos que este mensaje se siga mandando a la sociedad, es decir, que cualquier varón que se sienta con derecho de agredir a una mujer en el espacio público, frente a las autoridades, frente a miles de mujeres, frente a medios de comunicación, se asegure que no va a pasar nada, y que lejos de que haya una atención integral a una víctima, a una mujer, haya una sociedad que la criminalice, haya una sociedad que la señale, haya una sociedad que la revictimice y haya autoridades omisas, autoridades que testificando el hecho, autoridades que estuvieron presentes, no hayan podido ni siquiera tampoco querido iniciar una carpeta de investigación”, puntualizó Diana.

Antes la marcha del 8M en la ciudad, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, dijo que participaría personal, en su mayoría femenino, del área de Derechos Humanos y de Desarrollo Político de la dependencia, así como de Protección Civil y de Movilidad.

“Son protocolos que además nosotros hacemos en todas las marchas, de la Secretaría de Gobierno”.

Un día después de la movilización Gudiño Torres reportó que habían sido detenidos 25 varones, pero no especificó si entre ellos estaba el agresor de la menor de edad.

Aunque en los videos se observa que algunas mujeres lo siguieron, el sujeto pudo escapar.

Días después de la marcha, la organización “Feminismo para Todas Mx” difundió que había podido identificarlo.

El fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, declaró que no habían iniciado una investigación porque la mujer agredida no se había presentado a denunciar.

“Nosotros estaríamos pendientes de cualquier inicio al respecto, obviamente nosotros trabajaríamos con la perspectiva correspondiente e identificaríamos a las personas que pudiesen ser responsables, en el supuesto de que exista una carpeta de investigación”.

La abogada dijo que también están demandando medidas de no repetición a las autoridades, al considerar que falló la seguridad en la marcha.

“Solicitamos una garantía de no repetición, para que atiendan las solicitudes por parte de gobierno del estado, que se les pidió de manera anticipada para la marcha que era la seguridad, cosa que no sucedió”.

Tras presentar la denuncia, afuera de la Unidad 4 de la Fiscalía queretana, hicieron un llamado al gobernador del estado, Mauricio Kuri González:

“Hacemos un llamado al gobernador, para que nos dé audiencia pública a todas las colectivas, que escuche también a todas las víctimas y que se hagan visibles todas las situaciones de violencia que las mujeres estamos viviendo en Querétaro”.

La vocera de la organización insistió en que la patada que recibió la menor de edad no es un hecho aislado, sino una expresión de la violencia sistémica que sufren las mujeres.

Días antes de la marcha, “Feminismo para Todas Mx” denunció violencia institucional y prácticas de descalificación, presión y violencia política del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

“Es parte de todas estas omisiones que ha venido haciendo el estado y en particular, la Secretaría de Gobierno ante las necesidades y atenciones de las mujeres y que hoy se ve reflejado en una agresión directa en el espacio público, un día 8 de marzo, cuando las mujeres salimos a manifestarnos, precisamente para que esta violencia pare”.

Diana Arlette reveló que han recibido llamadas a sus teléfonos particulares y mensajes en sus redes sociales “mencionando que son ‘Alfonso N’”.

Por esa razón, dijo que también demandaron medidas de protección.