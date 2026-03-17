Desde el interior del penal de Tepexi, presos denuncian abandono y violaciones a derechos humanos

PUEBLA, Pue., (apro).- A través de transmisiones en vivo en redes sociales, dos presos denunciaron presuntas condiciones de abandono y de violaciones a derechos humanos que vive la población penitenciaria del reclusorio de Tepexi de Rodríguez de esta entidad.

En la grabación en la que dieron sus nombres y la celda que ocupan, las personas privadas de su libertad dijeron que presentaron sus quejas ante el Congreso del Estado, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Entre múltiples anomalías, denuncian que, aunque el gobierno del Estado destina un presupuesto para la alimentación de la población penitenciaria, las comidas que reciben no son suficientes, por lo que "siempre" padecen hambre y que además los alimentos están muchas veces en mal estado.

“En la cuestión del alimento, pues a veces viene descompuesto y cuando viene bien, pues te sirven una cucharadita de frijoles, una cucharada de guisado, entonces, dijera alguien, es que somos presos que coman lo que sea, bueno, sí, pero si ustedes, el gobierno está destinando los recursos para que se nos dé una buena atención, pues tampoco es justo que algunas autoridades, porque en algún lugar se debe de quedar el dinero, ¿no?”, señala uno de los internos.

También menciona que no se les entrega ropa adecuada, ni cobijas para cubrirse del frío, que las celdas no tienen ventanas, que los calentadores de agua no funcionan, que no reciben atención médica cuando la requieren, ni los medicamentos cuando están enfermos y que tampoco hay oportunidades de trabajo o de ocupación en el interior del reclusorio.

Además, como el penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez está alejado de Puebla capital, se complica que tengan visitas de sus familiares y los abogados no quieren ir hasta allá para atender sus casos, por lo que hay personas que son inocentes que no pueden salir por falta de atención jurídica a sus expedientes y acaban en el abandono.

Así, indica que, aunque se supone que ese lugar es un centro de rehabilitación social, lo cierto es que no hay las condiciones adecuadas para que eso se cumpla, que la mayoría de los presos temen presentar denuncias sobre las violaciones a sus derechos humanos por temor a las posibles represalias y más bien están resignados a morir en ese lugar.

“Nosotros lo único que queremos es, al contrario, que pongan la atención y que mejoren nuestra calidad de vida. En verdad, que nos tienen en condiciones que no se imaginan”, expresa uno de los reos.

Luego en una transmisión en vivo, se puede ver al mismo preso decir que luego de las primeras denuncias que hicieron en redes sociales se “puso complicada la situación” en el penal Tepexi por lo que pide apoyo a las autoridades. En la misma transmisión se observa que es interrumpido por una persona que aparentemente lo golpea.

“Señor gobernador como le digo, hacemos esto en busca de justicia, queremos que se nos apoye, porque desafortunadamente al nosotros exhibir todo este tipo de anomalías, de circunstancias, hay intereses que se afectan, evidentemente, van a buscar la forma de que todo esto no salga”, expresa el interno, quien después se puede ver tirado en el suelo, agredido por otra persona, a la que llama “Ale”.

#VIDEO ?? Reos del penal de Tepexi de Rodríguez filtraron videos para exponer supuestas condiciones de abandono en las que viven al interior del centro penitenciario.#AmbasManos pic.twitter.com/pwzqKpo18M — Ambas Manos (@Ambas_Manos) March 17, 2026

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado aseguró que “desde el primer momento” que se tuvo conocimiento de los videos que circulan en internet, se instruyó a las áreas competentes para que abran una investigación interna “con el objetivo de verificar la veracidad del señalamiento y deslindar responsabilidades conforme a la ley”.

“La SSP reitera que no se tolerará ningún tipo de conducta que contravenga los principios de legalidad respecto a los derechos humanos y uso adecuado de la fuerza. En caso de confirmarse irregularidades, se procederá con firmeza contra quien o quienes resulten responsables”.

Además, menciona que recientemente hubo cambio de director en ese penal por lo que se reforzaron los mecanismos de supervisión, así como protocolos de actuación del personal “para garantizar condiciones dignas, seguras y conforme a la normatividad vigente” para las personas privadas de la libertad.