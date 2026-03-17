Encapuchados incendian vehículo de activista de Morena en Saltillo (Video)

SALTILLO, Coah. (apro).- El abogado y activista de Morena, Jesús Iván Macías Rodríguez, denunció haber sido víctima de un ataque perpetrado por dos sujetos armados y encapuchados, quienes dañaron su vehículo incendiándolo alrededor de las 04:30 horas.

El partido considera que se trata de un acto de terrorismo frente al proceso electoral de junio y se suma a las amenazas del presidente municipal priista, Miguel Angel Ramírez López, al allanamiento de la casa del hermano del diputado local, Antonio Attolini, y la destrucción masiva de propaganda de los precandidatos.

“Dos individuos se acercan a mi domicilio donde dormía junto a mi familia y claramente vienen estos cobardes con la intención de atentar contra nuestra integridad física para prenderle fuego a mi coche”, escribió en sus redes sociales el afectado quien es representante de Morena en el distrito 7, con cabecera en el municipio de Matamoros.

El activista, de profesión abogado y que además de ser representante de Morena en la Junta Distrital 07 con cabecera en el municipio de Matamoros también lleva casos de pensiones alimenticias en su labor particular, informó que presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades e hizo un llamado al Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, para la integración para la pronta integración de la misma.

Por su parte el dirigente del partido de Morena, Diego del Bosque, señaló que los ataques están enardeciendo el ambiente político electoral y todo empieza a tener sentido después del discurso que semanas antes lanzará el alcalde de Matamoros, conocido como “El Charro” durante un evento del PRI y donde Macías Rodríguez y su esposa realizan actividades de apoyo a la precandidata a legisladora local, Mónica Darinka Guerra Arrieta.

“Su padre, Rafael Macías, es un fundador del partido en Torreón, junto con su esposa son operadores en Matamoros y aquí el alcalde literalmente dijo que nos iban a partir la madre y pareció que era una expresión jocosa, se quiso hacer el chistoso y ahora que vemos que hay un constante acoso a nuestros militantes en la laguna, nos parece que hay que prender focos rojos”, puntualizó y agregó que también el líder estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, también dijo algo similar,

Del Bosque sostuvo que este ataque por sujetos armados y que prendieron fuego al vehículo de su representante ante el IEC en el distrito 07, también pone en riesgo a su familia.

“Se va a pedir protección porque fue en su casa y tiene niños pequeños. Creo que es un hecho muy reprobable y se suma al acoso a militantes de Morena que no va con los tiempos en el país”, expresó.

Otro de los hechos que denunció es que más de 60 espectaculares de los precandidatos fueron vandalizados en el estado, y la semana pasada fue allanada la casa del hermano diputado local y también precandidato por el distrito local 09 con sede en Torreón.

El partido emitió un comunicado dirigido a la presidenta, Claudia Sheinbaum y demás integrantes de su gabinete, para denunciar los hechos que consideran un acto terrorista y del cual responsabilizan al gobernador manolo Jiménez Salinas y al presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González.