Gobernador de Yucatán aprieta tuercas en su gabinete y blinda Secretaría del Bienestar estatal

MÉRIDA, Yuc., (apro) .- Claudia Estefanía Baeza Martínez, diputada local de Morena por el IV Distrito de Yucatán, solicitará licencia de su cargo para integrarse al gabinete del gobernador Joaquín Díaz Mena, "Huacho", como titular de la Secretaría del Bienestar estatal.

En una transmisión en vivo, Díaz Mena informó que la legisladora suplirá a Fátima Perera Salazar, quien pasará a la Subsecretaría de Gobierno en Desarrollo Político y Asuntos Religiosos.

"La nueva secretaria del Bienestar será la diputada Estefanía Baeza Martínez; trabajó 14 años en el área administrativa del Instituto Nacional de Educación para los Adultos y solicitó licencia para incorporarse al Congreso del Estado", comentó el mandatario.

Baeza Martínez ganó las elecciones por mayoría relativa y ahora su suplente, Edith Trujeque Jiménez —quien era directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Yucatán—, ocupará su curul.

Díaz Mena destacó que Estefanía Baeza fue fundadora del movimiento en Yucatán junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su trayectoria, detalló que fue coordinadora territorial, consejera estatal y diputada federal suplente por Morena.

Actualmente, la diputada que se integra al gabinete estatal preside la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y es vicepresidenta en la de Puntos Constitucionales. "Tomará licencia al Congreso del Estado en próximos días", anticipó el gobernador.

Otro de los cambios anunciados fue el de Judith Ortega Canto, relevada de la Secretaría de Salud estatal. El puesto será ocupado por el doctor Miguel Alberto Alcocer Gamboa, quien era director de Planeación y Desarrollo de la dependencia.

Asimismo, Alan Padrón Albornoz pasó de la Secretaría de las Juventudes a la dirección del Instituto de Capacitación para el Trabajo. La nueva titular de las Juventudes será Carla Margarita Couoh Cuevas, quien era directora de Comunicación de esa misma secretaría.

"Colocamos a cada persona donde pueda servir mejor a nuestra gente; seguimos siendo un solo equipo comprometido con Yucatán", argumentó Díaz Mena.