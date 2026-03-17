Incendio en Dos Bocas deja al menos cinco muertos y un lesionado

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Al menos cinco muertos y un lesionado dejó el incendio registrado la mañana de este martes en las inmediaciones de la refinería Olmeca de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, de acuerdo con fuentes de seguridad.

De acuerdo con la información recabada por Proceso, las víctimas se encontraban en una zona cercana al área de almacenamiento cuando ocurrió el siniestro, cuyo origen aún no ha sido esclarecido por autoridades.

En redes sociales, usuarios difundieron imágenes y videos del incendio, en los que se observan densas columnas de humo; algunas versiones señalan que el fuego habría ocurrido en el muelle portuario contiguo al complejo industrial.

El portal Voces de Paraíso identificó a una de las víctimas como Fernando Arias, guardia de seguridad originario de la comunidad Tierra y Libertad, en el municipio de Cunduacán, quien —según el testimonio de su esposa, Esmeralda Cano Solís— falleció antes de poder recibir atención médica.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en un comunicado por la mañana que el incendio fue detectado alrededor de las 6:00 horas en la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca, y aseguró que fue sofocado sin afectar las instalaciones, las cuales —afirmó— operan con normalidad.

La empresa social no reportó personas fallecidas ni lesionadas en su posicionamiento oficial.

Cuestionada sobre el incidente en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a leer el comunicado de Pemex, sin abundar sobre posibles víctimas.

Pemex añadió que, de acuerdo con evaluaciones preliminares, el incendio pudo originarse por la acumulación de residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones recientes en la zona, y señaló que continuará con las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.