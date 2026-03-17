Incendio en Dos Bocas moviliza a cuerpos de emergencia; Pemex reporta control del siniestro

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Un incendio registrado la mañana de este martes alrededor de la refinería Olmeca de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, generó la movilización de cuerpos de emergencia, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el siniestro fue sofocado sin afectar la operación de sus instalaciones.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el fuego habría ocurrido en el muelle portuario de la zona, donde se observaron densas columnas de humo visibles a distancia, lo que alarmó a trabajadores y habitantes, quienes documentaron el incidente en videos.

En forma preliminar se indicó que el incendio se habría originado en un área de almacenamiento cercana al complejo industrial, aunque hasta el momento no se han dado a conocer causas oficiales.

Medios locales reportaron que autoridades y personal de emergencia se desplegaron en el sitio para realizar labores de control y sofocación del fuego.

En un comunicado fechado en Paraíso, Pemex indicó que el incendio fue detectado alrededor de las 6:00 horas en la zona de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca.

La empresa productiva del Estado aseguró que las instalaciones de almacenamiento no presentan afectaciones y se mantienen en condiciones operativas normales.

Afirmó que, de acuerdo con las primeras evaluaciones, el evento pudo originarse por la acumulación de residuos de hidrocarburos, derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas recientemente en la zona.

Pemex añadió que continuará con las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.