Mexinol iniciará construcción de planta en abril, pese a no tener permiso de comunidades indígenas

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya anuncia la construcción de la planta Mexinol en Topolobampo. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El gobernador Rubén Rocha Moya informó que será el 23 de abril cuando comience la construcción de la planta Mexinol en Topolobampo, al norte del estado.

El proyecto dará inicio en medio de irregularidades como la falta del permiso de las comunidades indígenas que habitan esa zona del norte de Sinaloa y daños ecológicos en el sector, de acuerdo con ambientalistas y al colectivo “Aquí No”.

Sin embargo, el proyecto cuenta con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobierno de Rubén Rocha.

En el caso de las comunidades indígenas, desde abril de 2024 se informó por parte de Mexinol la realización de una consulta, esto de acuerdo con los lineamientos del convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo y a la Ley General del Equilibrio Ecológico. De no realizarse estarían incurriendo en una ilegalidad.

Topolobampo, Sinaloa. Foto: Aarón Ibarra.

Y hasta julio del año pasado no existen registros de que esta consulta se haya realizado de forma legal, según comunidades indígenas de la zona y liderazgos.

El contrato se firmó el 30 de junio de 2025 en la Ciudad de México, evento al que acudió el gobernador Rubén Rocha Moya junto con directivos de Mexinol, Samsung, Techint y Grupo Maire.

Por otra parte, otro proyecto de gran envergadura en la zona norte de Sinaloa sí fue cancelado, aunque este por la pérdida de los permisos correspondientes por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El proyecto era para una planta de licuefacción de gas natural llamado Vista Pacífico de la empresa Sempra Infrastructure. Esta decisión quedó oficializada este marzo tras cuatro años de desarrollo en la región debido a la falta de respaldo regulatorio y algunos cambios en los acuerdos con CFE.