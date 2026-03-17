“Novillos de la sierra” le cantan al “Chapo Isidro” en carnaval de Sinaloa de Leyva

CULIACÁN, Sin. (apro). - La agrupación de música norteña “Novillos de la sierra” cantó un corrido en honor de Fausto Isidro Meza López “Chapo Isidro” como parte de su presentación en los festejos del carnaval de Sinaloa de Leyva, cabecera de Sinaloa municipio.

El conjunto interpretó el corrido al “Chapo Isidro”, uno de los capos más buscados por el gobierno de Estados Unidos y la agencia antidrogas de ese país, la DEA.

La presentación se dio durante la noche del 14 de marzo como parte de los festejos que tuvo alrededor de 120 mil asistentes durante todo el carnaval.

Además, la agrupación tocó un segundo corrido, este para Jesús Omar Ibarra Félix “el Chuta”, otro presunto narcotraficante buscado por las autoridades norteamericanas.

La organización del evento no interrumpió ambas piezas, así como no ha emitido posicionamiento alguno sobre la presentación, incluso a pesar de que el estado lleva más de 18 meses en conflictos derivados por disputas entre facciones del crimen organizado.

En Sinaloa no está prohibido que grupos interpreten piezas alusivas al crimen organizado o que hagan apología al narco, sin embargo, no ha sido la primera vez que esto sucede con antecedentes incluso en Culiacán con un show del aniversario de la ciudad organizado por el Instituto de Cultura a cargo entonces de Alonso Ramírez.

En ese momento el cantante Peso Pluma cantó un corrido en honor al Chapo Guzmán, lo cual causó críticas en la sociedad al tratarse de un evento cultural que terminó por hacer apología de la violencia.