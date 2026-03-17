Persona con discapacidad denuncia política discriminatoria en línea Mayab de ADO en Yucatán

MÉRIDA, Yuc. (apro).-?Lili Manrique es una mujer con discapacidad motriz en las piernas, utiliza una silla de ruedas, pero es independiente, aun así, la línea de autobuses Mayab – una línea regional de Mobility ADO –, le prohibió el servicio de manera discriminatoria.? El argumento era que implementaron una nueva política de empresa en la que?las personas con discapacidad tienen que viajar con un acompañante.

Tras una discusión en la que también intervino un familiar de Lili le permitieron abordar el autobús. Ella es una mujer maya del municipio de Akil, Yucatán y trabaja en la ciudad de Mérida y aunque explicó que su familia no tiene los recursos para acompañarla durante el viaje, reiteró que esto no es necesario.?

“Me he topado con esta noticia de que no nos permiten viajar sola, los que me conocen saben que he luchado por ser independiente, me movilizo sola, estoy en la ciudad por trabajo (...) Según las políticas del? Mayab- ADO que no permite que las personas viajen solas, entiendo que podía ser en algunas discapacidad, pero en la condición de discapacidad motriz, pueden ver que solamente no camino, pueden ver que todas las otras cosas las hago sola”, declaró en una transmisión en vivo que realizó desde el autobús.?

Lili denunció que las empresas y más las que brindan un servicio de transporte como el ADO, no deberían tener reglamentos discriminatorios en contra de las personas con discapacidad. Mucho menos uno que aseguró fue creado desde la ignorancia, ya que asume que las personas con alguna condición motriz no pueden ser independientes.

“Hoy me están impidiendo viajar y tuve que pelear por este derecho que tengo. Me acaban de informar que es la última vez que me permiten viajar sola”, comentó con tristeza.

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 16 señala que las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de desplazamiento y al acceso a la comunicación. En consecuencia, las empresas privadas tienen la obligación de garantizar la Accesibilidad Universal.?

“Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras”, suscribe.

Y Yucatán no es la excepción, el estado tiene la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, que protege los derechos de Lili y de todas las personas con discapacidad. Hasta el momento la línea de autobuses Mayab de ADO no se ha pronunciado al respecto de esta política discriminatoria.