Pistoleros queman taxi, cuyo chofer participó en protesta por la masacre de una familia en Acapulco

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La madrugada de este martes, hombres armados quemaron el taxi de un chofer que participó en el bloqueo para exigir justicia por la masacre de tres integrantes de una familia de transportistas en Acapulco.

En la protesta del lunes, 50 taxistas responsabilizaron del triple asesinato a elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), que encabeza el coronel del Ejército, Zipacná Jesús Torres Ojeda.

Los primeros minutos de este martes se reportó el incendio de un taxi tipo Tsuru de la ruta Pradera – CICI, en la calle Flavio Rivera de la colonia Balcones, en la parte alta de la zona Costa Azul.

Bomberos del municipio acudieron a sofocar el fuego; las autoridades no reportaron víctimas.

A las 11 de la mañana del lunes, taxistas de la ruta Praderas-Cici bloquearon durante tres horas la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de las oficinas de la FGE de Costa Azul, para exigir justicia por el asesinato de Arturo y Selena, un matrimonio de taxistas, ocurrido por la madrugada dentro de su vivienda en la localidad Vista Hermosa.

En el ataque también fue ultimada la madre del taxista, y otro joven resultó herido de gravedad.

“Exigimos justicia para las familias de los tres asesinados hoy a manos de la Fiscalía General del Estado”.

“Señora presidenta, ¿cuándo viene a Acapulco para entregarle una copia de esta carpeta del triple homicidio y usted lleve el caso? Porque no confiamos en el gobierno del estado y si no llevaremos este caso a la mañanera para que usted se dé cuenta de lo que sucede en la Fiscalía de Guerrero”, acusaron los transportistas en pancartas.

Los manifestantes pidieron la intervención del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La protesta fue desactivada por el director estatal de Transporte, Arturo Salinas Sandoval, que prometió a los trabajadores del volante seguridad en su ruta.

En la jornada de violencia del lunes, a las 7 de la mañana en la colonia Jardín Azteca, hombres armados rafaguearon y luego le arrojaron bombas molotov a una camioneta Urvan de la ruta Pie de la Cuesta–Centro lo que provocó que se prendiera en llamas.

El chofer murió calcinado y siete pasajeros, entre ellos tres militares vestidos de civil y un menor de edad, resultaron con severas lesiones.

En lo que va del 2026, 16 choferes de transporte público han sido asesinados y cinco vehículos, entre Urvans, camionetas y un camión urbano, han sido incendiados por presuntos criminales.

El 2025 el año cerró con 51 homicidios contra transportistas.