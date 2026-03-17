Reciben con protestas al nuevo secretario de Salud de Yucatán; exigen homologación salarial

MÉRIDA, Yuc. (apro).- A menos de 24 horas de que el gobernador Joaquín Díaz Mena anunció que al frente de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) quedaría Miguel Alberto Alcocer Gamboa, trabajadores del área de vectores protestaron en las instalaciones de la dependencia para exigir prestaciones laborales como la homologación salarial.

Entre las solicitudes de los más de 100 empleados del área de vectores que acudieron a la manifestación, sobresale la homologación salarial, pues explicaron que algunos reciben el 50 por ciento del pago.

“¡Homologación! ¡Homologación!”, pedían los manifestantes.

La protesta inició desde temprano y al lugar llegó el nuevo titular de SSY, Alcocer Gamboa, a quien le expusieron que otros de sus reclamos es la falta de insumos básicos, como vehículos suficientes para hacer su trabajo, gasolina y uniformes.

“Estamos buscando la nivelación salarial y concepto 30, un beneficio para la base trabajadora que está en lugares de alto riesgo, así como vehículos y estímulos mensuales”, detalló José Francisco Aké Pérez, secretario general del Sindicato de Vectores la Sección 68 de la Secretaría de Salud.

Para llegar a un acuerdo, una comisión del sindicato de la Sección 68 ingresó a una reunión a la que acudió el secretario de Salud estatal, Alcocer Gamboa.

Sin embargo, fuentes cercanas al área de Vectores de SSY detallaron que la protesta orquestada por el líder sindical, Juan Ake, tiene como trasfondo que se realizarán nuevas elecciones para el cambio de mando de las y los trabajadores.

Cabe mencionar que la sección 68 agrupa la fuerza sindical de los tres estados de la Península: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Además, que tras de Aké Pérez – actual líder sindical – hay denuncias de que él mismo designó al proveedor de los uniformes, reclamo que hoy forma parte de las exigencias de la base laboral.