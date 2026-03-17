Violencia azota Hidalgo: un cuerpo calcinado, otro envuelto en cobija y dos ataques armados

PACHUCA, Hgo. (apro).- Un cuerpo calcinado en Santiago Tulantepec, el cadáver de un hombre envuelto en una cobija en Tulancingo, y dos ataques a tiros que privaron de la vida a dos personas en Tula, son parte de los hechos violentos ocurridos en Hidalgo en las últimas horas.

Sobre la carretera federal México-Tuxpan fueron descubiertos los restos quemados de un hombre que permanece en calidad de desconocido. El hallazgo en las inmediaciones de la comunidad de Las Lajas, en Santiago Tulantepec, originó una movilización policial, en la que participaron corporaciones municipales y estatal.

Fueron pobladores quienes avistaron un posible cadáver carbonizado y dieron parte al número de emergencias 911, la tarde del domingo. Los elementos que acudieron tras el llamado de alerta identificaron que la víctima se encontraba a un costado de la cinta asfáltica y, después, corroboraron el grado de quemaduras. Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) procedió con el levantamiento.

En Tulancingo, también la tarde del domingo, elementos de seguridad encontraron el cuerpo sin vida, encobijado, de un hombre que tampoco ha sido identificado. El hecho ocurrió en la colonia Plan de Ayala, cerca de la cancha de futbol Satélites de Tulancingo.

Agentes de Investigación Criminal, que forma parte de la PGJEH, acudieron para las primeras indagatorias y para retirar el cadáver.

Asimismo, en Tula, presuntamente sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon contra un hombre que murió en el lugar, abatido por los balazos.

El cuerpo quedó tendido sobre un camino de terracería, a un costado de un canal de aguas negras, en las inmediaciones de la colonia de Los Maestros.

En otro hecho, en el mismo municipio, una persona fue ultimada al interior de una vivienda en calle Volcán Karamin, en la colonia San José, la tarde de este lunes. Los primeros reportes refieren que un individuo llegó a bordo de una motocicleta, ingresó a la casa y mató a tiros a la víctima, para después huir.