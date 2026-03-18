Asesinan a la enfermera Blanca Cecilia en asalto carretero en Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- La enfermera Blanca Cecilia Rojas Aguilar perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba fue atacado a balazos por asaltantes la madrugada del lunes en la carretera Puebla-Tehuacán a la altura de Amozoc.

En los mismos hechos, resultaron heridos un doctor identificado como Guillermo y otra enfermera de nombre Maribel, quienes junto con Blanca Cecilia viajaban en una misma unidad rumbo a Puebla capital, tras haber concluido su turno de trabajo en el hospital general de Tecamachalco.

De acuerdo a informes extraoficiales, los tres trabajadores del sector salud fueron interceptados por asaltantes, quienes les dispararon para obligarlos a detenerse a fin de despojarlos de sus pertenencias.

Blanca Cecilia fue trasladada aún con vida al hospital del ISSSTE de Puebla, pero horas después se reportó que había muerto, mientras que sus dos compañeros también resultaron heridos y aún continúan hospitalizados.

Este violento asalto se dio a conocer hasta este miércoles cuando sus compañeros de trabajo publicaron en redes sociales mensajes de condolencias por la muerte de Rojas Aguilar, pero también de indignación por la inseguridad que priva en las carreteras de Puebla.

Hace un año, el 26 de febrero de 2025, personal del hospital IMSS-San José de Puebla realizó una marcha para denunciar que uno de sus compañeros, el enfermero José Fernando, fue herido de muerte igual en un asalto carretero ocurrido justo en el mismo tramo de la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura de Amozoc.

Durante la manifestación, reclamaron al gobierno de Alejandro Armenta justicia para Fernando, quien falleció luego de días de haber sido herido, así como mayor seguridad en calles y carreteras, ya que, denunciaron, los trabajadores de la salud son constantemente víctimas de atracos cuando salen de sus turnos de trabajo de madrugada o a altas horas de la noche.

La usuaria Saris Sánchez Ramos, también trabajadora del hospital de Tecamachalco, escribió en su cuenta de Facebook:

“Nos duele haber perdido una compañera y se le va a extrañar, pero más nos duele la inseguridad en la que vivimos, no es posible que después de haber salvado vidas y al dirigirnos a nuestro domicilio para descansar, unos malvivientes, te quiten la vida, por tener posesión de tus pertenencias. Puede ser cualquiera. Exigimos a nuestras autoridades, Gobierno del Estado, Municipales, Federales, Congreso. Se haga justicia!”.