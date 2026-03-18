Atacan a balazos al periodista Óscar Merino Ruiz en Pinotepa Nacional

OAXACA, Oax. (apro).- El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Capítulo Oaxaca, confirmó el ataque armado contra el director del portal OM Noticias, Óscar Merino Ruiz, perpetrado la noche del pasado lunes 16 de marzo, sin que el gobierno del estado y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se hayan pronunciado.

De igual forma, la Fiscalía General de Oaxaca ha guardado silencio respecto a esta agresión armada contra el comunicador oaxaqueño, registrada en el municipio de Pinotepa Nacional, en la región de la Costa.

Luego de condenar este hecho, la organización periodística resaltó que, de acuerdo con la información disponible, el periodista fue atacado a balazos en la vía pública, resultando gravemente herido, por lo que fue trasladado a una clínica donde permanece bajo atención médica.

Hizo hincapié que “este hecho constituye una agresión directa contra el ejercicio periodístico y se suma a un contexto de violencia que enfrenta la prensa en la entidad”.

Ante estos hechos, este organismo exige a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizar una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Asimismo, demandaron a las autoridades garantizar la protección del comunicador y de su familia, así como generar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en Oaxaca.

Mencionó que el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Capítulo Oaxaca, se mantendrá atento al desarrollo de las investigaciones y a la evolución del estado de salud de nuestro compañero, reiterando nuestra solidaridad con él y su familia.