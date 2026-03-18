Cae "El Sapo", presunto miembro de Los Gigios; es la agrupación que más trafica fentanilo, según EU

Marco Antonio "N", alias "El Sapo", presunto integrante de Los Gigios, detenido en Sonora. Foto: Fiscalía General del Estado de Sonora

SONORA (apro) .- Marco Antonio “N”, alias “El Sapo”, fue arrestado en Sonora el pasado lunes por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Se trata de un presunto integrante de Los Gigios, célula que el gobierno de los Estados Unidos identifica como la de mayor peso al tratarse del tráfico de fentanilo, misma que en 2024 motivó el arranque de un operativo para combatirla.

“El imputado es investigado por su probable participación en un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido en 2020. Asimismo, información de inteligencia lo vincula con actividades de tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos de América, así como con hechos de privación de la libertad y homicidios en contra de grupos antagónicos”, informó de manera oficial la Fiscalía de Sonora (FGJE) tras detallar que el arresto se llevó a cabo “sin detonaciones”.

En octubre pasado, la propia dependencia informó de la detención de un presunto socio de “El Sapo”: fue identificado entonces como Francisco Ernesto, alias “Neto”, y ambos se encuentran relacionados con la misma causa penal.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos considera que Los Gigios, liderados por Sergio Valenzuela Valenzuela, acusado en 2018 como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, son responsables del 44% del fentanilo que cruza la frontera rumbo al norte.

De acuerdo con ello, el 10 de abril de 2024, la CBP anunció un operativo llamado “Plaza Spike” para combatir el tráfico de “la droga más letal que hemos encontrado hasta ahora”.

“Las plazas de distribución son responsables de prácticamente todo el contrabando que entra en Estados Unidos. Al tomar medidas coercitivas contra Gio (o Gigio) y otros jefes de plazas, podemos afectar directamente sus operaciones y su capacidad para traficar fentanilo en Estados Unidos, que llega a comunidades de todo el país”, informó la dependencia estadunidense respecto de la avanzada.

Los Gigios, relacionados con la facción de Los Mayos, también son señalados por cruzar y distribuir cocaína, principalmente en el sur de California, según información de la Administración y Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).