CFE podría condonar deudas en Edomex: iniciativa avanza en comisiones

Proponen que CFE condone deudas a municipios y escuelas, pero la medida aún no entra en vigor. Estos son los detalles.. Foto: CFE / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron una iniciativa para facultar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a establecer mecanismos de condonación y regularización de adeudos acumulados por gobiernos estatales, municipales y entidades públicas, incluidos planteles educativos y servicios de salud.

La propuesta fue avalada en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, y será enviada al Congreso de la Unión para su análisis.

Iniciativa busca permitir convenios de regularización con CFE

El proyecto, presentado por el diputado Valentín Martínez Castillo, plantea reformar la Ley de la Comisión Federal de Electricidad para que la empresa productiva del Estado pueda suscribir convenios con autoridades públicas y establecer esquemas de condonación parcial o total de adeudos por consumo de energía eléctrica.

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De acuerdo con el documento, estos mecanismos aplicarían a instituciones de educación pública y de salud en los ámbitos federal, estatal y municipal, así como a pasivos históricos de gobiernos locales.

La iniciativa señala que la CFE podría definir lineamientos internos para implementar estos esquemas, en caso de que la reforma sea aprobada a nivel federal.

Reforma aún requiere aprobación federal

El avance en comisiones del Congreso mexiquense no implica la aplicación inmediata de la medida. La iniciativa deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión para que las modificaciones legales puedan entrar en vigor.

Hasta entonces, la CFE no cuenta con facultades legales para aplicar mecanismos de condonación en los términos planteados en la propuesta.

Adeudos con CFE superan los 53 mil millones de pesos

La iniciativa expone que los adeudos acumulados con la CFE a nivel nacional superan los 53 mil millones de pesos, de los cuales 46 mil 189.8 millones corresponden a gobiernos estatales y municipales.

En el caso del Estado de México, el adeudo asciende a más de 26 mil 463.7 millones de pesos, lo que representa el 57.2 por ciento del total atribuido a gobiernos estatales.

El documento también refiere que al menos 93 municipios mexiquenses mantienen pasivos con la empresa eléctrica y que 10 de los 15 ayuntamientos con mayor morosidad en el país se encuentran en la entidad.

Propuesta incluye a escuelas y servicios de salud

La iniciativa contempla que entre el 30 y 40 por ciento del adeudo corresponde al consumo de energía en instituciones educativas y de salud.

En ese sentido, plantea que la eventual condonación permitiría sanear cuentas acumuladas en estos sectores, consideradas de difícil recuperación por limitaciones presupuestarias.

Además, se menciona la posibilidad de establecer acuerdos que incluyan medidas de eficiencia energética, como la instalación de tecnologías que reduzcan el consumo eléctrico en instalaciones públicas.

Legisladores plantean supervisión y responsabilidad administrativa

Durante la discusión en comisiones, legisladores señalaron la necesidad de revisar el marco de responsabilidades administrativas para establecer mecanismos de supervisión sobre el manejo de recursos públicos y la generación de adeudos.

También se planteó la importancia de evitar que administraciones municipales transfieran pasivos a gobiernos entrantes mediante la acumulación de deudas con la CFE.

Proyección de impacto financiero

La propuesta indica que la implementación de esquemas de condonación y regularización permitiría liberar recursos públicos para infraestructura, servicios y programas sociales.

Asimismo, estima que el posible ahorro derivado de estos mecanismos podría ubicarse entre 13 mil y 18 mil millones de pesos, en función del porcentaje de adeudos vinculados a sectores como educación y salud. No obstante, estos efectos dependen de la eventual aprobación de la reforma a nivel federal.