Dan 20 años de prisión a “Fer Italia” por violación de adolescente; enfrenta otro proceso por agresión sexual

TLALNEPANTLA, Edomex. (apro).- El creador de contenidos Luis Fernando Padilla Manzo, más conocido como “Fer Italia”, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años en Huixquilucan.

En la audiencia de individualización de sanciones, derivada del fallo condenatorio, la autoridad judicial determinó penas de 10 años de prisión por cada una de las dos agresiones a la víctima.

El primero de los hechos ocurrió el 11 de enero de 2024, cuando con engaños el sentenciado trasladó a la menor de edad a un domicilio de la colonia Constituyentes de 1917, en Huixquilucan.

El segundo sucedió el 22 de marzo del mismo año, cuando amenazó a la adolescente con difundir fotos y videos de índole sexual en que supuestamente aparecía ella, si no lo acompañaba al mismo inmueble.

El influencer enfrenta un segundo proceso judicial por el delito de violación en agravio de una mujer que fue su pareja sentimental; este ilícito habría ocurrido también en el domicilio señalado. El 19 de marzo se realizará la audiencia intermedia para el desahogo de esta otra acusación.

“Fer Italia” fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, el 28 de agosto de 2025.