Detienen a representante legal de comisarios que bloquearon Autopista del Sol

Detención de Daniel Rosas Martínez, representante legal de comisarios de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y zona rural de Acapulco. Foto: Fiscalía General del Estado de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- El representante legal de comisarios de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y zona rural de Acapulco, Daniel Rosas Martínez, fue detenido ayer por tarde por fuerzas de seguridad estatales y federales cuando salía del Congreso local en Chilpancingo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó por la noche que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Daniel “N”, por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad personal agravada, en perjuicio de diversas personas en el poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero.

Al momento de su detención, el abogado iba acompañado de la comisaria de Xaltianguis, municipio de Acapulco, América Gallegos Bailón. Ambos han encabezado bloqueos de pobladores y transportistas en la autopista del Sol.

También iba saliendo del recinto la diputada morenista Araceli Ocampo Manzanares, quien acusó que fue encañonada por militares y agentes de la FGE.

Los hechos por los que se le acusa al abogado ocurrieron el 22 de agosto de 2025, cuando pobladores de comunidades de Juan R. Escudero retuvieron por 12 horas en la carretera México-Acapulco a unos 40 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que había participado en un operativo en la localidad de Tlayolapa.

El detenido fue llevado a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo y luego sería trasladado a la Ciudad de México.

Daniel Rosas ha participado y coordinado desde el año pasado en las últimas protestas de autoridades comunitarias.

La última movilización de comisarios, pobladores y transportistas que encabezó Rosas Martínez fue el 2 de febrero en la Autopista del Sol, en el entronque a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.

Bloqueo del pasado 2 de febrero en la Autopista del Sol, al frente de comisarios, pobladores y transportistas está el abogado Daniel Rosas. Foto: Gobierno de Guerrero.

En esa ocasión la autopista fue cerrada por más de 8 horas.

Los manifestantes exigieron el repliegue de los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que tres días antes intentaron ingresar a pueblos de Tecoanapa y Juan R. Escudero para reinstalar a familias desplazadas por la violencia desde el 2023.

En esa ocasión la UPOEG reiteró el señalamiento de que los participantes del bloqueo eran parte del grupo criminal Los Ardillos.

Uno de los acuerdos para retirar el bloqueo fue una reunión con autoridades federales y estatales. Esta se celebró el 3 de febrero en Tierra Colorada, cabecera de Juan R. Escudero.

En el encuentro entre comisarios representados por Daniel Rosas y autoridades, el abogado acusó a la UPOEG de presuntos vínculos con el grupo criminal Los Rusos y declaró que el Ayuntamiento de Ayutla de los Libres financia a la misma organización delictiva.

En la edición de este miércoles, el periódico “El Sur” detalló que el 22 de agosto de 2025, Daniel Rosas, quien se asume como abogado comunitario, encabezó a pobladores para manifestarse en contra de los militares y agentes de la Guardia Nacional, a quienes acusaron de abuso de autoridad, daños a viviendas, robo de pertenencias, incluido el señalamiento de la sustracción de 34 millones de pesos en un cateo a una vivienda de Tlayolapa.

En esa ocasión, fuentes policiacas informaron que el operativo de los militares y agentes de la Guardia Nacional fue de seguimiento a otro hecho en marzo, cuando se realizaron detenciones por delitos de desplazamiento forzado y aseguramiento de armas en la misma comunidad, que se encuentra bajo control de un grupo delictivo, consignó el rotativo.

Otro bloqueo de 11 horas a la Autopista del Sol y a la carretera federal México-Acapulco, en el que participó el abogado Rosas Martínez se registró el 7 de agosto de 2025.

En esa ocasión, pobladores del valle del Ocotito y de la sierra de Chilpancingo demandaron seguridad y denunciaron que civiles armados del grupo delictivo Los Tlacos allanaron y saquearon viviendas de sus comunidades.

En el 2024, Daniel Rosas fue candidato a diputado local por el distrito 07 de Acapulco postulado por el partido México Avanza.

Encañonan a diputada

Durante el operativo para detener al coordinador de comisarios de Xaltianguis, realizado afuera del edificio del Congreso del Estado, la diputada local de Morena, Araceli Ocampo Manzanares, denunció que fue encañonada por militares y agentes de la FGE.

“Nos encañonan. O sea, nos están apuntando con las armas... Imagínese, si se lo hacen a una diputada, ¿qué no le harán al ciudadano?”, dijo Ocampo Manzanares, desde 2018 dos veces diputada federal y desde 2024 diputada local plurinominal por Morena.