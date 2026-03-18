Ejidatarios de Dzununcán encaran a "Huacho" Díaz por presunto despojo de tierras

MÉRIDA, Yuc., (apro) .- Ejidatarios de la comisaría de Dzununcán, municipio de Mérida, increparon al gobernador del estado, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, al finalizar un evento público. Los manifestantes exigieron una audiencia inmediata y soluciones ante el presunto despojo de 82 hectáreas de tierra que actualmente forman parte del estacionamiento de la feria Xmatkuil.

Entre reclamos, los ejidatarios señalaron que han solicitado una reunión con el mandatario en tres ocasiones sin obtener respuesta. La última gestión para establecer un diálogo directo con Díaz Mena fue presentada el pasado 4 de febrero.

“No griten para que yo les escuche bien”, sentenció el gobernador ante la intensidad de las protestas.

La respuesta de uno de los ejidatarios mayas fue contundente: “Usted fue candidato y era líder, usted le gritaba a una mafia de gente; ahora le toca escuchar. ¡Así que no tiene derecho a decirme que baje la voz porque soy indio!”, reclamó.

Esta no es la primera movilización de las y los campesinos. En noviembre del año pasado, durante la feria Xmatkuil, protestaron para exigir el pago del predio que denuncian les fue arrebatado.

“Compañeros, le voy a recordar al gobernador su pasado (...) él dijo que al llegar a la gubernatura resolvería las problemáticas de todo ejido. Ahora le digo, señor gobernador: ya le pedimos tres audiencias y no nos ha querido atender”, reiteró el manifestante.

Asimismo, advirtieron que, de no obtener una solución para recuperar su territorio o recibir la indemnización correspondiente, tomarán posesión del terreno.

“Lo que queremos, señor gobernador, es una solución. Somos gente pacífica, somos indígenas que sabemos respetar; pero le hago una petición más, y que lo sepan los medios porque no es una amenaza: si no nos da una respuesta, ocuparemos las 82 hectáreas de la feria porque pertenecen al ejido de Dzununcán”, anticipó.

Tras el intercambio, Joaquín Díaz Mena se comprometió a recibir a los campesinos de Dzununcán esta misma semana para buscar una salida al conflicto agrario.