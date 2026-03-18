Incendio en Dos Bocas reaviva exigencia de reubicar escuelas junto a refinería

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- La muerte de cinco trabajadores por el incendio en la refinería Olmeca reactivó la presión de padres de familia y organizaciones ambientalistas para que el gobierno federal reubique dos escuelas asentadas junto al complejo en Dos Bocas.

En entrevista con Proceso, madres de familia advirtieron que el siniestro confirmó el riesgo permanente para estudiantes del preescolar “Agustín Melgar” y la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, ubicados a un costado de la barda perimetral.

“Seguiremos presionando para lograr la reubicación por el peligro latente que corren nuestros hijos”, señaló Cindily Barjau Mendoza, quien precisó que el incendio ocurrió a una distancia aproximada de entre uno y 1.5 kilómetros de los planteles.

Por su parte, Areanna Nava Oyosa indicó que, pese a reuniones con Pemex y autoridades estatales desde febrero, no hay respuesta del gobierno federal sobre la reubicación ni un plan claro de actuación ante emergencias. “Lo que buscamos es prevenir cualquier situación de riesgo para nuestros hijos”, expresó.

Añadió que la preocupación aumenta por la cercanía de instalaciones como plantas recuperadoras de azufre, de aminas y tanques de aguas amargas, ubicadas a menos de 500 metros de la barda que colinda con las escuelas.

Organizaciones ambientalistas coincidieron en que el incendio evidenció nuevamente los riesgos para la población cercana y urgieron a instalar mesas de diálogo entre autoridades federales y padres de familia para atender la demanda de reubicación.

En un pronunciamiento, señalaron que el siniestro —ocurrido alrededor de las 6:00 horas del martes— evitó una tragedia mayor al registrarse antes del ingreso de estudiantes, en un contexto de inundaciones que habrían dificultado una evacuación.

También reportaron que vecinos percibieron malos olores y presentaron malestares tras el incendio, lo que incrementó la preocupación en la zona.

Los ambientalistas recordaron que las madres han enviado oficios desde noviembre pasado al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, sin respuesta, y que el 10 de marzo entregaron una solicitud directa a la Presidencia.

El martes 17, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la muerte de cinco personas tras el incendio ocurrido en las periferias de la refinería Olmeca, el cual atribuyó a la acumulación e ignición de aguas aceitosas derivadas de las lluvias recientes.