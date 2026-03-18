Lady Trump: mujer protagoniza choque en Jalisco y enfrenta a policías hablando en inglés (VIDEO)

Un video grabado en Jalisco muestra a una mujer tras un choque vehicular confrontando a policías en inglés.. Foto: Capturas de pantalla del video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video difundido en redes sociales muestra a una mujer que protagoniza un incidente vial en el estado de Jalisco y posteriormente confronta a elementos de seguridad, a quienes dirige comentarios en inglés. El caso ha sido identificado por usuarios como “Lady Trump” y se ha viralizado en distintas plataformas digitales.

De acuerdo con los registros difundidos, el incidente ocurrió en una vialidad del área metropolitana de Guadalajara. En las imágenes se observa un vehículo detenido tras un choque, mientras policías municipales se aproximan para atender la situación.

Video del incidente circula en redes sociales

Las grabaciones muestran a la conductora discutiendo con los agentes, quienes intentan establecer contacto para realizar las diligencias correspondientes. Durante el intercambio, la mujer utiliza frases en inglés y cuestiona la intervención de los policías.

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En el video, la persona se identifica como extranjera y hace referencia a posibles consecuencias legales. Las imágenes también captan el momento en que los oficiales intentan mantener el control de la situación sin responder a las provocaciones verbales.

@nuevofuturonoticias ??| Una mujer alcoholizada chocó contra un BMW en Guadalajara y al ser detenida, comenzó a insultar en inglés a la policía y hasta mencionó a Donald Trump, la mujer es de Michoacán y terminó en La Curva por infringir las normas de convivencia común. ? sonido original - Nuevo Futuro Noticias

Autoridades intervienen tras el choque

Hasta la redacción de esta noticia, autoridades locales confirmaron que el incidente derivó de un choque vehicular sin reporte de personas lesionadas de gravedad. Elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir el aviso correspondiente.

Los protocolos indican que, en este tipo de actos, los oficiales deben asegurar la zona, verificar el estado de los involucrados y determinar responsabilidades conforme a la normativa vial vigente.

No se ha informado oficialmente si la conductora fue sancionada en el lugar o si el caso fue turnado a una instancia administrativa o judicial. Tampoco se ha confirmado su nacionalidad.

Procedimientos tras incidentes viales

De acuerdo con reglamentos municipales, tras un choque vehicular los involucrados deben permanecer en el lugar para deslindar responsabilidades. Las autoridades pueden solicitar documentación, aplicar pruebas y determinar sanciones si corresponde.

El comportamiento de las personas involucradas puede influir en el desarrollo del procedimiento, especialmente en lo relacionado con el respeto a la autoridad y el cumplimiento de indicaciones oficiales.

En este caso, no se ha informado si hubo detenciones o sanciones adicionales derivadas de la confrontación registrada en video.