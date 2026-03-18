“Nos están matando” en la sierra norte de Puebla, reclama colectivo ante asesinato de Yoana Lizet

PUEBLA, Pue., (apro).- La Colectiva Vivas nos Queremos Xicotepec demandó justicia para Yoana Lizet, quien fue encontrada asesinada el martes en las cercanías de su casa en la colonia La Libertad, en Venustiano Carranza, municipio de la Sierra Norte de Puebla.

A unos días de que se cumpla un año del feminicidio de Estefanía Rodríguez o Fanny, una joven de 21 años que fue asesinada a puñaladas en Xicotepec de Juárez, la agrupación feminista reclamó que las mujeres de la Sierra Norte no se sienten seguras.

“Vivimos con miedo, con rabia y con la certeza de que el Estado no está respondiendo. Hoy fue Yoana, mañana puede ser cualquiera de nosotras. Estamos hartas. Nos están matando”, señaló la colectiva en un comunicado.

Apenas el 1 de marzo, la organización feminista realizó una marcha para exigir un alto a la violencia, seguridad y justicia para Juana y Evelyn, abuela y nieta que fueron asesinadas este 20 de febrero en Pantepec, localidad ubicada igual en la Sierra Norte.

Yoana había sido reportada por sus familiares como desaparecida desde el lunes y al día siguiente fue encontrada sin vida, víctima de heridas con arma blanca, en una zanja cerca de su vivienda.

La colectiva Vivas nos Queremos Xicotepec anunció que este 29 de marzo realizará una nueva manifestación para recordar que el feminicidio de Fanny sigue impune y para exigir un alto a la violencia feminicida.

“...honramos la memoria de Fanny, a un año de su feminicidio, sin justicia. Un año de omisiones, de silencio institucional y de dolor que sigue presente porque los feminicidios son crímenes de Estado. Pero también es un día para nombrar a todas las que nos faltan, a todas las víctimas que siguen sin verdad ni justicia”, denuncian.

Además de estos casos, el cuerpo sin vida de Nadia Sampayo Sánchez, una joven de 33 años de edad, fue localizado, el pasado 16 de enero, envuelto en una cobija y bolsas de plástico, cerca de la autopista México-Tuxpan, a la altura del municipio de Huauchinango, en la misma región.

Las colectivas también incluyen a Karina Ruiz, quien fue encontrada asesinada y con huellas de tortura, junto a su esposo Alexandro, en un paraje en Chignahuapan el pasado 20 de febrero.

Apenas este martes, la fiscal General de Puebla Idamis Pastor Betancourt y el gobernador Alejandro Armenta, dieron una rueda de prensa en la Ciudad de México en la que afirmaron que se ha reducido la incidencia de 21 delitos en Puebla durante el primer bimestre de 2026.

En feminicidios, la autoridad poblana asegura que disminuyeron en 66.6% al registrar dos casos en los primeros meses del año, comparados con el mismo período del año pasado.

Sin embargo, instituciones como la Universidad Iberoamericana Puebla, a través del Observatorio de Violencia Social y de Género, contradicen ese reporte, pues reportan siete feminicidios en esos dos meses.

El primero de este año, ocurrido el 4 de enero, en la junta auxiliar de Azumiatla, Puebla, donde una joven de 20 años de edad fue abusada sexualmente y ultimada con golpes de piedras en el rostro y cabeza.