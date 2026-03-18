Profesores de Guerrero se unen al paro nacional convocado por la CNTE

La marcha de los integrantes de la CETEG. Foto: José Luis de la Cruz

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Alrededor de mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) marcharon en el bulevar Vicente Guerrero y bloquearon por dos horas la Autopista del Sol en Chilpancingo para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa, así como que la presidenta Claudia Sheinbaum reinstale una mesa de trabajo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La marcha inició a las 10:40 de la mañana en el monumento a Nicolás Bravo, al norte de la ciudad, y tomó el bulevar Vicente Guerrero con dirección al sur.

La acción es parte del paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Exigieron abrogación total de la ley del ISSSTE 2007, de la Reforma Educativa Peña-AMLO y del Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

También exigieron un incremento y nivelación salarial al 100 por ciento y el cumplimiento al pliego petitorio de activos y jubilados.

En el trayecto, grupos de avanzada de maestros entraron a las oficinas del titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, para causar destrozos, pintaron una patrulla de la Guardia Nacional e intentaron ingresar por la fuerza al Congreso local.

En el recorrido, uno de los oradores pidió a la gobernadora Evelyn Salgado intervenir ante la presidenta Claudia Sheinbaum para reinstalar el diálogo con la CNTE.

Acusó que el dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, hizo una campaña de afiliación de maestros al partido Morena a cambio de tabletas electrónicas.

Además, acusaron que el líder magisterial del SNTE difundió que la reforma a la ley del ISSSTE no afecta a los trabajadores de la educación.

Los maestros llegaron a la Autopista del Sol, a la altura del hotel Parador del Marqués, a las 12:55.

Una hora después, al lugar arribaron el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario de educación estatal, Ricardo Castillo, para ofrecer intermediación ante el gobierno federal.

Los maestros prevén instalar un campamento afuera de las oficinas del Recinto Oficial del Poder Ejecutivo.

El bloqueo se levantó a las 3 de la tarde.