Se ausenta defensa de elementos de la GN acusados de asesinar a Ángel Yael, estudiante de la UG

GUANAJUATO, Gto., (apro) .- El inicio del juicio por el asesinato de Ángel Yael, estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, fue aplazado luego de que la defensa de los elementos de la Guardia Nacional implicados no se presentara a la audiencia programada.

El abogado de la familia, Pablo González Sierra, calificó como una “burla” la inasistencia de la defensa, al considerar que se trata de una estrategia dilatoria que retrasa el acceso a la justicia.

"Se están burlando, burlando de las víctimas y de la propia juez, eso es inadmisible", señaló el abogado al recordar que la familia ha esperado cuatro años el juicio, pero durante todo el proceso la defensa de los elementos de la Guardia Nacional han presentado diversos amparos, y ante el inminente juicio optaron por no presentarse a la audiencia.

A la jueza Verónica Viridiana Sandoval se le presentó el justificante de uno de los abogados defensores: Rodrigo Castro, quien hizo llegar al juzgado federal un documento médico por un esguince que, dijo, lo tiene incapacitado cinco días.

La jueza pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue la veracidad del argumento dado por el abogado.

Los otros dos abogados no se presentaron y tampoco hicieron llegar algún justificante. La jueza declaró abandono de defensa, por lo que la Guardia Nacional envió dos nuevos abogados, al no conocer la carpeta de investigación, la jueza convocó para la audiencia para el lunes 23 de marzo.

González Sierra reprochó que la "argucia" de la defensa retrasa el acceso a la justicia para la familia, pese a que desde hace mes y medio se citó a todas las partes al inicio del juicio oral.

"Llegamos moviendo a más de 29 personas que son nuestros testigos, que vienen de Dolores Hidalgo, de Toluca, de Irapuato, otras personas que vienen de otras partes del país para que no salgan con esta argucia ilegal".

El representante legal hizo un llamado a la defensa de los agentes federales para que asuman el caso con seriedad y acudan a la siguiente cita judicial.

La familia de Ángel Yael ha exigido públicamente la pena máxima de 50 años de prisión contra los elementos señalados, identificados como Jesús Ángel e Iván. El primero de ellos habría sido el responsable de disparar el arma con la que fue asesinado el estudiante de 19 años

El 22 de abril de 2022, Ángel Yael junto a sus compañeros Edith Alejandra y Eduardo salieron de una convivencia en la comunidad El Copal de Irapuato, muy cerca de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, cuando se toparon con unidades de la Guardia Nacional que les marcó un alto.

Eduardo no se detuvo, por lo que los agentes respondieron disparando a la camioneta en la que viajaban los tres jóvenes estudiantes de la UG.

Ángel Yael murió en el lugar, mientras que Edith Alejandra resultó herida y Eduardo ileso.