Un rayo mata a tres hermanos en un cultivo de Santa María Ozolotepec, Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Un rayo mató a tres hermanos que se refugiaban de una tormenta eléctrica bajo un techo dentro de un predio de cultivo en el municipio de Santa María Ozolotepec, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, confirmó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR).

Ante esta tragedia, Protección Civil emitió recomendaciones ante la presencia de tormentas eléctricas en Oaxaca al conminar a la ciudadanía evitar refugiarse bajo árboles, techos improvisados o estructuras metálicas.

También llamó a no permanecer en campos abiertos, zonas agrícolas o lugares elevados durante lluvias, suspender actividades al aire libre al escuchar truenos o detectar relámpagos.

La recomendación es resguardarse en viviendas o edificios con techo firme y protección contra descargas eléctricas, mantenerse alejada de cercas, herramientas metálicas, motocicletas o maquinaria agrícola.

También evitar el uso de teléfonos celulares conectados a la corriente y de aparatos eléctricos durante la tormenta; y si alguna persona se encuentra en campo abierto y no existe refugio, agacharse con los pies juntos evitando acostarse en el suelo.