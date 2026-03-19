Asesinan en emboscada a presidenta de Comisariado Ejidal de San Pedro Tetolápam

OAXACA, Oax. (apro).- La presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam, Nazareth Cortez Velasco, de 38 años, fue asesinada en una emboscada, en la que su hija Montserrat resultó gravemente lesionada por disparos de arma de su hija, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

El ataque armado se perpetró la madrugada de este jueves 19 de marzo sobre el kilómetro 80 de la carretera federal 190, en jurisdicción de San Pedro Totolápam, cuando la autoridad ejidal viajaba en una camioneta después de haber asistido a una festividad en la comunidad de San José de Gracia.

Cabe mencionar que el municipio de San Pedro Totolápam se ha visto envuelto en conflictividad, primero por la autorización de la mina San José de Gracia, operada por Don David Gold S.A. de C.V. (filial de DynaResource), donde se extrae, desde hace nueve años, oro y plata.

De igual forma, en enero de 2024, el gobierno de Salomón Jara Cruz inició en San Pedro Totolápam las obras de construcción del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos, que ningún municipio de los valles centrales aceptó, lo que generó división interna en esa comunidad.

La Fiscalía del Estado de Oaxaca informó que activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio luego de la agresión en que perdió la vida Nazareth.

En redes sociales trascendió que la camioneta en la que viajaba la autoridad ejidal y su hija presenta 12 impactos de arma de fuego en el parabrisas, y que en el área del atentado se localizaron 29 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y un cartucho útil.