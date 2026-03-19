Detienen a mujer policía acusada de filtrar información a un grupo delictivo en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Secretaría de Seguridad y Paz informó la detención de Karen Abigail, integrante en activo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), acusada de filtrar información a un grupo delictivo dedicado al robo de autotransporte en el estado.

La dependencia del Gobierno del Estado dio a conocer que en el domicilio de la policía estatal se aseguró droga con características de cristal y equipo para inhibir señal.

La detención de Karen Abigail fue el resultado de una investigación que inició la Fiscalía General del Estado, y con el apoyo de Agentes de Investigación Criminal y de FSPE realizaron un cateo en la casa de la elemento ubicado en la colonia Pastita del municipio de Guanajuato.

"Se investiga la presunta participación de la persona asegurada en la facilitación de información a un grupo delictivo dedicado al robo de autotransporte en la entidad, lo cual será determinado por la autoridad competente conforme al debido proceso", dice el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Paz.

Durante el operativo aseguraron dentro del inmueble:

1 inhibidor de señal con 8 antenas.

2 bolsas antiestáticas para equipo inhibidor.

Material diverso presuntamente vinculado a actividades ilícitas.

50 bolsas tipo ziploc.

4 teléfonos móviles.

Aproximadamente 500 gramos de sustancia con características del cristal.

1 libreta con información relevante para la investigación.

Tanto la Karen Abigail como los artículos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

Al dar a conocer de la detención de la mujer, quien hasta este jueves perteneció a las filas de FSPE, la Secretaría de Seguridad y Paz aseguró que en la corporación no hay espacio para la ilegalidad.

"Quien traiciona la confianza ciudadana y el honor de la institución, enfrenta la ley. No hay excepciones ni tolerancia frente a conductas que vulneren la legalidad", señala.