Localizan sin vida en Edomex a Luis, Enrique y Edgar, reportados como desaparecidos en Hidalgo

HIDALGO (apro) .- Los cuerpos sin vida de Luis Enrique, Luis Ángel y Edgar, tres hombres que habían sido reportados como desaparecidos en Hidalgo, fueron hallados en un terreno baldío en el municipio de Nopaltepec, Estado de México, confirmó la Fiscalía General de Justicia de esa entidad (FGJEM).

Edgar, de 30 años; Luis Enrique, de 17, y Luis Ángel, de 40 no habían sido localizados desde el 17 de marzo, cuando salieron de Tulancingo con el fin de concretar la venta de tres camionetas.

Los cadáveres fueron encontrados en la colonia San Felipe Teotitlán, en las inmediaciones de la autopista Pirámides-Tulancingo y la carretera a Santa María Actipan. Con base en los primeros reportes de Seguridad Pública Municipal, las víctimas presentaban impactos de arma de fuego y signos de violencia.

Aunque en la primera intervención los cuerpos no fueron identificados oficialmente, las autoridades posteriormente confirmaron que se trata de Luis Enrique Tapia Hernández, Luis Ángel Tapia Flores y Edgar Hernández Méndez.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) continuará las investigaciones por desaparición de personas, en tanto que su similar del Estado de México abrió una carpeta por el delito de homicidio, por el hallazgo de los cuerpos en su jurisdicción.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que por este caso hizo un seguimiento a través del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) tras el reporte de desaparición y que, en coordinación con la PGJEH, ubicó dos predios en la colonia La Florida, en el municipio de Santiago Tulantepec –conurbado con Tulancingo–.

“Derivado de estas acciones, se realizaron dos técnicas de cateo en esta zona, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Policías Municipales de Tulancingo de Bravo y Santiago Tulantepec, donde se logró la recuperación de las tres camionetas que supuestamente habían sido vendidas por las tres personas reportadas como desaparecidas, asegurando además a cinco personas”, añadió.

Los detenidos, y las unidades, fueron puesto a disposición de la Procuraduría de Hidalgo para las indagatorias y la integración de la carpeta de investigación.

Localizan restos en caja y maleta

Este miércoles 18 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zempoala localizó los restos humanos de un hombre en un predio de la localidad de El Mirador. Los restos se encontraban en una caja de cartón y en una maleta.

El hallazgo se estableció como restos humanos en cualquier notificación al Ministerio Público en el que, por las características, el primer respondiente no pueda corroborar visualmente que se trata de un cuerpo y no restos, sin alterar la escena.

Cuando el cuerpo se estudia en el Servicio Médico Forense (Semefo), se agrega al dictamen si es un cuerpo completo o restos humanos.