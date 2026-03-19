Marina detiene a “El Patas” miembro de Los Mayos” en operativo; hay 11 muertos

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un operativo conjunto entre la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dejó 11 personas muertas, donde además se realizó la detención de Oswaldo Torres “El Patas”, integrante de la facción de "Los Mayos".

La acción se realizó en la zona conocida como El Álamo, perteneciente a la sindicatura de El Salado, zona rural al oriente de Culiacán conocida por ser de gran influencia de Ismael "El Mayo" Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa.

De forma extraoficial se hablaba de Marco Antonio Zazueta Osuna, esposo de Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Zambada García.

El operativo fue confirmado por la SSPC, y de acuerdo a fuentes federales, este comenzó a las 4:30 de la mañana. Ingresaron por tierra en un terreno en la comunidad de El Álamo, propiedad de la familia Zambada Niebla. En el despliegue participaron tres helicópteros Black Hawk de la Marina.

De acuerdo a la SSPC en el operativo perdieron la vida 11 presuntos agresores quienes se habrían enfrentado con fuerzas de seguridad.

Versiones de vecinos refieren que una mujer fue sacada del domicilio e interrogada. Esta mujer se trató de Mónica Zambada Niebla, y horas más tarde su identidad fue confirmada por la SSPC mediante un comunicado, en donde informaron sobre su liberación debido a que no forma parte, según la autoridad, de actividades delictivas.

"En continuidad a este operativo se ubicó un inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a “Los Mayos”. Al arribar al sitio, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que, en apego al marco legal vigente, repelió el ataque. Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico", refirieron en la tarjeta informativa.

Para llevar a cabo el operativo mediante el cual sacan por la fuerza a la mujer y a un hombre lanzan humo de dispersión el cual utilizaron para evitar que se video grabara la acción, esto, de acuerdo las versiones en el lugar.

Después, las mismas fuerzas federales liberaron a la mujer y subieron a una persona del sexo masculino a uno de los helicópteros para después marcharse del lugar.

La versión de la autoridad se comunicó hasta pasado el mediodía, es decir, al menos cuatro horas más tarde de finalizado el operativo, aunque siguen sin revelar la identidad de la persona detenida de quien se presume es el yerno del Mayo Zambada.

Al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró a medios que sí hubo detenidos y aseguramientos aunque no señaló más detalles.

La sindicatura de El Salado es una región históricamente ligada a los Zambada, uno de los bastiones de "El Mayo", uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa que ahora se encuentra en guerra entre las facciones que comandan su hijo, Ismael “El Mayito Flaco” y los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.