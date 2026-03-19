Presunto feminicida de Andrea y Eymi es primo de una de las víctimas

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Édgar Enrique, presunto responsable del feminicidio de Andrea y Eymi, asesinadas el fin de semana en Huanímaro, era primo de una de las víctimas, reveló el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.

Cuestionado sobre la violencia feminicida en Guanajuato, pese a que el estado mantiene una declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde septiembre de 2024, Jiménez Lona dio a conocer que las agresiones a las jóvenes fueron propinadas por un familiar.

"Yo diría la corresponsabilidad de las familias ¿cómo evitas un homicidio entre familiares?", luego precisó que el joven detenido y vinculado a proceso es primo de una de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que Édgar Enrique fue detenido y vinculado a proceso por el doble feminicidio, como único autor material, aunque la familia ha señalado la participación de otro hombre al que la policía municipal dejó libre.

En su comunicado de prensa, la Fiscalía del Estado reconoció el trabajo de los policías de Huanímaro, mientras la familia y amistades reclaman al gobierno municipal la actuación de los elementos que dejaron libre a otro joven que, aseguran, también participó en el doble feminicidio.

En una entrevista, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste sostuvo que las investigaciones que han realizado indican que solo participó un hombre en la agresión, y es quien está ya vinculado a proceso penal por el delito de feminicidio.

"El asunto está esclarecido, lo estimamos. Estamos buscando a la familia para hacer una notificación de alto impacto, para darle la cara a la familia y que ellos nos establezcan la hipótesis que tengan presente".

Vázquez Alatriste comentó que el doble feminicidio se cometió después de una convivencia donde participaron varias personas, pero las agresiones las realizó únicamente Édgar Enrique.

"El asunto yo lo revisé personalmente, la persona ya está en prisión preventiva oficiosa, y escuché lo que dice la familia, pero nosotros creemos desde el Ministerio Público que no hay más personas involucradas".

Los cuerpos de Andrea, de 18 años de edad, y de Eymi Nayeli, de 24, fueron localizados el sábado por la noche en las inmediaciones de la deportiva de Huanímaro con huellas de violencia física y sexual. A las jóvenes las asesinaron a golpes con un "objeto contundente", luego les habrían pasado por encima un vehículo.

El doble feminicidio de las jóvenes ha generado indignación entre habitantes de Huanímaro que convocaron a una marcha para el próximo domingo 22 de marzo.