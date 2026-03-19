Protestan en Congreso de Sinaloa contra "dato protegido" por uso de chats en denuncia

Un grupo de activistas entraron a la sede legislativa en Culiacán en protesta por la resolución del TEESIN contra Emma Zermeño por violencia política de género. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Con los gritos de “diputada enemiga, nuestro chat no se investiga”, un grupo de activistas y personas cercanas a Emma Zermeño irrumpieron en la sede del Congreso de Sinaloa en protesta contra la diputada con licencia Almendra Negrete, señalada como “dato protegido 2” luego de una denuncia por violencia política en razón de género (VPG).

La funcionaria, secretaria de Diversidad del partido Morena, denunció a Emma Zermeño utilizando capturas de pantalla de una conversación privada entre la activista y funcionaria de la Secretaría de las Mujeres y otra persona identificada como Jonathan Alexis entre 2024 y 2025.

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) había desechado la denuncia en un primer momento sin embargo esta escaló a la Sala Regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde ordenaron revisar el caso luego de admitir estas capturas de pantalla como prueba de VPG.

Luego de esta resolución, las críticas y protestas contra la diputada con licencia escalaron por lo que señalan el uso del poder a su favor para perseguir opiniones de otras personas.

El caso mantuvo su ascenso y este miércoles 18 la Sala Superior del TEPJF revisará el caso y de forma extraoficial se filtró el proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el cual propone revocar las sanciones contra Emma Zermeño debido a que las conversaciones privadas están protegidas por el derecho a la intimidad y que su difusión sin consentimiento podría sentar un precedente de censura digital.?

Entre las sanciones que podría enfrentar Emma Zermeño no solamente está la censura sino el aparecer en el Registro Nacional?Estatal de Personas Sancionadas en Materia de VPG, una disculpa pública dirigida a Almendra Negrete quien además pidió indemnización por daño moral por 300 mil pesos.