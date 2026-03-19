Saúl Monreal busca encuentro con Luis María Alacalde para que pueda contender por Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que los estatutos de Morena prohíben el nepotismo para contender en las elecciones del 2027, el senador morenista Saúl Monreal insiste en contender por Zacatecas, y ahora busca una reunión con la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, para aparecer en la encuesta de aspirantes a la gubernatura.

Monreal, cuyo hermano David es actual gobernador, explicó que buscará a la dirigente nacional porque los dirigentes locales tienen “poca visión”.

“Ahí vamos, vamos a esperar, vamos a estar, la estamos analizando, entonces, no llevamos prisa. Como ustedes saben, pues, se inicia, en el caso de Zacatecas, hasta octubre, noviembre.

“A lo mejor en los próximos meses voy a buscar un encuentro con la dirigente nacional, sobre todo, porque los locales están, tienen muy poquita visión, entonces, mejor en la nacional”, detalló.

Este día, su hermano, el diputado de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal –quien también fue gobernador de Zacatecas-, afirmó que él respetará la decisión que tome el partido en su estado natal sobre quien aparezca en la lista para aspirar a la contienda por Zacatecas.

“Yo voy a respetar lo que haga el partido y obviamente hay muchas encuestas, pero no me pronuncio sobre de ellas.

“Con mi tierra solo me gusta ir en Semana Santa y en vacaciones de Navidad, pero no me meto en política, por respeto al propio partido en el estado y las decisiones que ellos tomen”, dijo.