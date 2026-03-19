Se pronostican lluvias y calor con la entrada de la primavera

Clima
Se pronostican lluvias y calor con la entrada de la primaveraLas altas temperaturas prevalecerán en estados del noroeste y occidente, mientras canales de baja presión interactúan con una vaguada en altura y el ingreso de humedad que ocasionará lluvias.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el viernes 20 de marzo, se esperan lluvias en el sureste y suroeste del territorio mexicano mientras la onda de calor que prevalecerá sobre los estados del noroeste y occidente
Durante esta noche y madrugada del viernes, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, en interacción con una vaguada en altura y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas; chubascos en el Estado de México (suroeste), Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche; con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y Guerrero, además de lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.
De igual forma, se pronostica viento de componente norte de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En el noroeste del país, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas.
Para mañana, canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Simultáneamente, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur); no obstante, la onda de calor finalizará en Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
El SMN monitorea los efectos de la onda de calor que prevalecerá sobre los estados del noroeste y occidente de México. Además, advirtió sobre las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Así mismo, el SMN señaló que las lluvias fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.
Valle de México
Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.
Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y lluvia aisladas en la Ciudad de México (sur).
Viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 km/h. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 22 a 24 °C.
Pronóstico de lluvias para el viernes 20 de marzo:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Veracruz y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Ciudad de México (sur), Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas para el viernes 20 de marzo:
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa.
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.
Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 20 de marzo:
- Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.