Tres feminicidios en 48 horas evidencian limitaciones en protección a mujeres en Morelos

MORELOS (apro) .- En menos de 48 horas, Morelos registró tres feminicidios —dos en Amacuzac y uno en Yautepec—, con lo que suman 24 casos en lo que va de 2026, alertaron integrantes de la colectiva Divulgadoras.

La organización hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar medidas de protección para las mujeres y subrayó que no se puede tolerar ni normalizar la violencia de género.

A esto se suma la indignación generada por la desaparición y posterior feminicidio de Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo, así como la violencia a la que están expuestas las jóvenes y estudiantes en distintos espacios del estado, y principalmente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En Amacuzac, durante la madrugada del martes 17 de marzo, cinco integrantes de una familia fueron atacados a balazos en la carretera federal Cuernavaca-Taxco, a la altura de la comunidad San Gabriel Las Palmas. El ataque dejó un saldo de tres personas muertas, incluyendo a dos mujeres.

En Yautepec, la noche del mismo martes, una mujer fue localizada sin vida en la comunidad de San Juanito. Las primeras versiones indican que la víctima habría sido privada de la libertad horas antes de su hallazgo.

Lorena Mejía, vocera de la colectiva, señaló que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón de violencia que atraviesa tanto zonas urbanas como rurales.

“Esto nos habla de algo más profundo que hechos aislados. Definitivamente, nos muestra que la violencia contra las mujeres sigue presente en distintos contextos, principalmente en el ámbito urbano y también en el rural”, explicó.

Sobre la magnitud de la violencia en lo que va del año, Mejía Vega agregó: “El conteo que llevamos es de 24 en lo que va del año, en estos tres primeros meses”.

Respecto a las acciones de prevención y respuesta del gobierno, la vocera señaló: “Creo que se están quedando cortas. Es importante hacer esta reflexión sobre qué está funcionando y qué se necesita fortalecer, porque definitivamente la prevención no está funcionando y es parte clave para identificar los contextos de riesgo, atender señales tempranas y generar entornos más seguros para las mujeres”.

Finalmente, la colectiva hizo un llamado a reforzar los mecanismos de protección y coordinación institucional.

“Principalmente, que se refuercen los mecanismos de protección, que sean eficaces y oportunos, y que lleguen a quienes los necesitan antes de que la violencia se establezca. También es necesario reforzar la coordinación entre instituciones y exigir que las autoridades se involucren más, fortaleciendo todos los mecanismos existentes”, concluyó Mejía Vega.

En 2025, según la colectiva, se registraron 119 feminicidios en la entidad. Ante este panorama, la organización insistió en que las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y la Fiscalía deben garantizar una respuesta efectiva y oportuna, especialmente para proteger a las mujeres jóvenes y estudiantes que enfrentan múltiples formas de violencia en distintos espacios del estado y principalmente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).