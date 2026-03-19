Turistas españoles increpan a artesanas en mercado de Oaxaca: qué pasó (VIDEO)

La difusión de un video desde Oaxaca genera reacciones por la actitud de una pareja extranjera en un mercado.. Foto: Capturas de pantalla del video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video difundido en redes sociales muestra a una pareja de turistas españoles increpando a un grupo de artesanas dentro de un mercado de Oaxaca, lo que generó reacciones entre usuarios.

En la grabación se observa a un hombre y una mujer que expresan inconformidad por la música en el lugar y realizan comentarios dirigidos a las vendedoras. Durante el intercambio, ambos elevan el tono de voz frente a las artesanas.

En el video no se aprecia que las comerciantes respondan en el mismo tono. Las imágenes se centran en la actitud de los turistas mientras las vendedoras permanecen en sus espacios de trabajo.

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Difusión del video genera reacciones en redes sociales

Tras su publicación, el video acumuló reproducciones. Usuarios difundieron fragmentos del momento y comentaron la actitud de las personas extranjeras hacia las artesanas.

Las publicaciones en redes incluyen referencias al comportamiento de los turistas y al contexto en el que se desarrolló la grabación.

Registro del incidente proviene de video difundido en redes

El material muestra a los turistas hablando de forma directa hacia las artesanas. No se observa intervención de personal del lugar durante el fragmento difundido.

Hasta la redacción de esta noticia, no se ha dado a conocer un posicionamiento oficial por parte de autoridades estatales o municipales en relación con este hecho.

Contexto de mercados artesanales en Oaxaca

Oaxaca cuenta con diversos mercados y espacios cerrados donde se comercializan productos artesanales elaborados en comunidades del estado. Estos espacios forman parte de la actividad comercial vinculada al turismo.

En estos mercados es habitual la presencia de música como parte del entorno de venta. Visitantes nacionales y extranjeros acuden a estos lugares para adquirir textiles, piezas de barro y otros productos.