Vinculan a proceso a Fernando “N” por feminicidio de exalumna de UAEMex

TOLUCA, Edomex (apro).- Fernando “N” fue vinculado a proceso por el presunto delito de feminicidio en agravio de Jarim Virginia, exalumna de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), encontrada sin vida en un inmueble de la capital mexiquense en la víspera del #8M.

La investigación ministerial reveló que el día de los hechos, Fernando “N” se encontraba acechando en las inmediaciones de la esquina que forman las calles Porfirio Díaz y Francisco Villa, cerca del departamento que habitaba la víctima, en espera de que ésta arribara.

Una vez que Jarim Virginia ingresó a su departamento, el detenido aprovechó su relación de confianza para entrar al domicilio ubicado en la colonia Universidad, donde la habría agredido hasta privarla de la vida.

Conforme a las periciales, la joven de 25 años murió a consecuencia de un edema cerebral secundario a asfixia mecánica, en su modalidad de estrangulamiento.

Al no saber nada de la joven durante varios días, sus familiares acudieron el 7 de marzo al departamento y en la cocina localizaron el cuerpo sin vida.

Con los datos recabados y aportados por la Fiscalía se obtuvo la orden de aprehensión en contra de Fernando “N”. El mandato fue cumplimentado en la colonia San Salvador Tizatlalli, ubicada en el municipio vecino de Metepec.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial al interior de un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

El juez determinó la procedencia de la vinculación a proceso y estableció como fecha límite para desahogar la investigación complementaria el 19 de junio de 2026.

Mientras es investigado, el detenido permanecerá bajo prisión preventiva justificada.

En el Estado de México, el delito de feminicidio alcanza penas que van de los 40 a los 70 años de prisión.