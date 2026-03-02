Arrestan a cuatro policías en Mexicali por presunto homicidio y desaparición forzada

Arrestan a otros cuatro policías en Mexicali por presunto homicidio y desaparición forzada. Foto: Facbeook: DSPM de Mexicali

BAJA CALIFORNIA (apro).- Por presunto homicidio y desaparición forzada, cuatro policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Baja California, fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Las detenciones ocurrieron en diferentes puntos de dicha ciudad fronteriza, en un operativo coordinado el viernes 27 de febrero.

Rodrigo Llantada Ávila, secretario general del XXV Ayuntamiento de Mexicali, de la presidenta municipal morenista Norma Alicia Bustamente Martínez, confirmó el arresto de dichos elementos.

En el contexto, hace poco más de un mes, autoridades de la FGE informaron el 13 de enero de la ejecución de órdenes de aprehensión contra tres policías, quienes están acusados de la presunta desaparición de cuatro personas originarias de Tijuana y que, desde el 2022, no han sido encontradas en Baja California.

En dicha ocasión, dos de los detenidos estaban suspendidos y uno en funciones, al momento de la captura.

Sobre los nuevos casos, Llantada Ávila declaró a la prensa que la actual administración siempre estará “a favor de la transparencia” y “el trabajo coordinado”.

“Y si en este momento hay carpetas de investigación que sustenten la detención, nuestra postura es que simplemente sea apegado a derecho. No seremos cómplices ni tapaderas de nada. Simplemente estaremos atentos para proporcionar la información que nos requiera la autoridad”, dijo.

El secretario general aseguró que “cuatro elementos no significan nada”, pues la dependencia cuenta con más de mil 500 agentes.

“Hay mucho porque sentirnos orgullosos y aquellos que no deban estar, no van a estar”, afirmó.

Conforme a los datos trascendidos a la prensa local, el operativo en cuestión fue en la ciudad y el Valle de Mexicali.

Del grupo, un policía está acusado de presunto homicidio en razón de género y sería por el feminicidio de su esposa; los demás estaban activos al momento del arresto y su zona de acción al parecer era el valle en cuestión.