Autoridades de la UAEM declaran código rojo tras 11 días de desaparición de alumna

MORELOS (apro).- A 11 días de la desaparición de Kimberly Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y durante la tercera jornada de protestas en la que se tomó la rectoría, las autoridades universitarias decretaron código rojo y suspendieron las actividades presenciales en el campus principal para priorizar la búsqueda de la joven, mientras que la rectora, Viridiana León Hernández, incumplió los acuerdos para atender la crisis de inseguridad en dicho campus.

Kimberly, de 18 años, desapareció tras ser vista por última vez el 20 de febrero de 2026 en las instalaciones de la UAEM campus Chamilpa, según se pudo corroborar en el circuito cerrado de la universidad.

La familia acudió de inmediato a la fiscalía y, de acuerdo con Ernesto Ramos, tío de Kimberly, hubo dilación en la atención: la denuncia se ingresó hasta el 21 de febrero, por lo que la familia inició su propia búsqueda.

El jueves 26 de febrero, compañeros, amigos y familiares realizaron una protesta por las principales calles de Cuernavaca. Tras la movilización, la fiscalía comenzó a trabajar e informar a la familia sobre los avances. Al día siguiente, las y los estudiantes del campus Chamilpa denunciaron que en una sola semana una joven había desaparecido, dos más sufrieron intentos de secuestro dentro del campus y se registraron asaltos; sin contar el robo de autos y otros objetos que, afirmaron, ocurren de manera recurrente.

Desde el inicio, el estudiantado dejó claro que su interlocución sería únicamente con la rectora Viridiana Aydeé León Hernández. Sin embargo, argumentaron que la funcionaria se encontraba en Ciudad de México. La rectora llegó casi a las 10 de la noche, custodiada por funcionarios del gobierno del Estado, entre ellos el subsecretario Miguel Ángel Peláez, autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, personal académico e integrantes de la Federación de Estudiantes.

Como muestra de voluntad, el alumnado pidió a la rectora abrir la puerta del edificio de rectoría. En ese momento se vivieron momentos de confrontación, ya que las personas que custodiaban a la rectora empezaron a corear “UAEM, UAEM”, situación que fue percibida como provocación. Hubo empujones y agresiones directas por parte de personal académico contra las y los estudiantes y personas solidarias que los acompañaban, según relataron algunas víctimas.

Posteriormente, se dio un diálogo abierto en el que la rectora escuchó reclamos sobre su falta de sensibilidad ante la desaparición de Kimberly y el insuficiente personal de seguridad, conocido como “los venados”. Se comprometió a dar seguimiento a las denuncias y necesidades de la comunidad universitaria, y se estableció que este lunes al mediodía se reuniría con las y los estudiantes inconformes, acuerdo que quedó asentado en minuta.

El domingo 1 de marzo, diez días después de la desaparición de Kimberly, se realizó en Casa Morelos una reunión para coordinar esfuerzos en su localización. Participaron la gobernadora, Margarita González Saravi;, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, el subsecretario, Miguel Ángel Peláez; el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano; la rectora, Viridiana León Hernández; Adriana Guadarrama, representante de la Federación de Estudiantes de la UAEM; y Mario Cortés, líder del SITAUAEM.

Durante el encuentro se tomó una fotografía que fue difundida a través de varios canales, situación que generó críticas por la tardanza en la acción, ya que la estudiante llevaba varios días desaparecida y las medidas se implementaron únicamente tras la presión de las protestas.

Jornada de protestas por incumplimiento

Desde temprano, las y los estudiantes iniciaron la jornada con la colocación de fichas de búsqueda de Kimberly en distintas facultades. Al mediodía, la rectora volvió a ausentarse y envió únicamente a una funcionaria menor a dialogar con ellos, quienes reiteraron que la interlocución debía ser directamente con León Hernández.

En respuesta, bloquearon las entradas y salidas del campus y se dirigieron al edificio de rectoría, donde despacha la rectora, y tomaron el edificio físicamente. Colocaron fichas de búsqueda y cartulinas con mensajes como “Ni silencio ni omisión, queremos investigación” y “Justicia para todes”. Además, lograron intervenir algunas paredes del vestíbulo con más fichas de Kimberly.

Durante esta jornada, el estudiantado mantuvo demandas concretas: localizar con vida a Kimberly y garantizar la seguridad en el campus. Recordó otros incidentes ocurridos dentro de la universidad, incluidos dos intentos de secuestro que, según la vocera, fueron negados por las autoridades. También mencionó un caso previo de feminicidio: Aylin Rodríguez, de la Facultad de Psicología, quien desapareció y fue asesinada en abril de 2025 por su pareja, también estudiante de la UAEM.

La vocera señaló que la universidad prometió reforzar la seguridad con 30 nuevos “venados”, personal capacitado en violencia de género y protocolos para proteger a las estudiantes dentro de las instalaciones. El primer acuerdo incumplido por la rectora fue no presentarse a la reunión de seguimiento programada para este lunes al mediodía.

Código rojo y clases virtuales

En paralelo, autoridades de la UAEM y familiares de Kimberly anunciaron que las clases presenciales se suspenderían este lunes en el campus Chamilpa, adoptando la modalidad virtual tras declarar código rojo por la desaparición de la joven.

Mario Cortés, líder del SITAUAEM, enfatizó que la prioridad es la seguridad de todos los estudiantes: “Activado ya este código rojo, nosotros lo único que pensamos es en la seguridad de todos ustedes, de cada uno de ustedes, de la integridad física”. Las clases virtuales se impartirán solo en el turno vespertino y aún no se define por cuánto tiempo se mantendrá la medida. Cortés agregó que la universidad evaluará su duración, debido a “una serie de situaciones que no son usuales en el funcionamiento de una universidad”.

El sindicato recalcó que la UAEM mantiene su enfoque en la labor académica y en el acompañamiento a los padres de Kimberly mientras la fiscalía continúa la investigación. Por segunda ocasión se solicitó entrevista a la rectora, de manera directa y a través de su equipo, pero hasta el momento no hubo respuesta.

Hasta el cierre de esta edición, la rectoría seguía tomada por las y los estudiantes, mientras que autoridades universitarias filtraron un video que mostraba el ingreso de los estudiantes con un mensaje percibido como un intento de criminalizar la protesta.