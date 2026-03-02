Colapsan gradas durante fotografía de graduación en la Universidad Veracruzana; hay 18 heridos. Foto: Cortesía: Rolando Ramos

XALAPA, Ver.(apro).- Al menos 18 estudiantes egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana resultaron lesionados este lunes, luego de que colapsaran las gradas donde se tomaban la fotografía de generación.

De acuerdo con los primeros reportes, las y los alumnos, vestidos para la ceremonia, se acomodaban frente a la Facultad cuando la estructura metálica se desplomó de manera repentina.

Al lugar acudió el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, quien informó que 16 estudiantes fueron trasladados a una policlínica para valoración médica, sin que presentaran lesiones de gravedad. Otros dos jóvenes no requirieron hospitalización.

“Voy para allá para que la atención sea lo más eficiente posible”, expresó el rector, quien añadió que la prioridad será la salud de los estudiantes y que posteriormente se dará información sobre la investigación del accidente.

En el sitio, estudiantes señalaron que apenas comenzaban a acomodarse para la fotografía cuando ocurrió el incidente. Padres de familia que se encontraban presentes solicitaron que se investigue a la empresa responsable de la instalación de las gradas y las condiciones de seguridad, a fin de deslindar responsabilidades.