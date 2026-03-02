Colectivo de búsqueda halla fosa clandestina en El Verde, Concordia. Foto: Facebook: Por las voces sin justicia A.C.

CULIACÁN, Sin. (apro).- El grupo de buscadoras “Por las Voces Sin Justicia” realizó el hallazgo de una nueva fosa en la zona de El Verde, Concordia, durante trabajos realizados el domingo último.

Hasta el momento no se ha confirmado cuántos restos se encuentran en el lugar ubicado en la misma zona en donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de cinco de los 10 mineros raptados en Pánuco, en la zona serrana de Concordia.

De acuerdo al colectivo, los trabajos se realizaron en conjunto con la Comisión Estatal zona sur, sin embargo, les trataron de acotar las labores en la zona.

“Nosotras no estamos aquí por protagonismo. Estamos aquí porque nos faltan. Porque cada punto positivo representa una familia que merece respuestas. Porque la búsqueda estar sujetas a condicionamientos ni a caprichos institucionales”, señaló el grupo en sus redes sociales.

El hallazgo se da un mes más tarde del despliegue de casi mil 200 elementos de fuerzas federales para ubicar a los mineros.

En la zona, después de la ubicación de la primera fosa, se han rescatado al menos 14 cuerpos en cuatro diferentes puntos, entre los que se encuentran cinco de los 10 mineros.