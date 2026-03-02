Colectivos de búsqueda hallan pueblo abandonado a causa de la violencia en Zapotitlán Tablas

Huixtlalzala, municipio de Zapotitlán Tablas. Un pueblo fantasma por la violencia criminal en la Montaña de Guerrero.. Foto: Tlachinollan

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Durante una jornada de búsqueda, el Colectivo Luciérnaga y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hallaron un pueblo fantasma por el desplazamiento forzado de 150 familias a causa de la violencia: Huixtlatzala, del municipio de Zapotitlán Tablas, en la región de la Montaña.

Pese a las trabas que pusieron las autoridades, el colectivo y el organismo de derechos humanos realizaron una pega de fichas en la ciudad de Tlapa y se adentraron a comunidades de municipios que han vivido en los últimos años enfrentamientos armados y homicidios contra la población como Zapotitlán Tablas y Atlixtac. La jornada fue del 23 al 27 de febrero.

En Zapotitlán Tablas las madres buscadoras y los defensores de derechos humanos descubrieron un pueblo fantasma.

“El ejemplo más desgarrador es Huixtlatzala, donde 150 familias han sido desplazadas por la violencia”, informaron fuentes de Tlachinollan.

En la comunidad las calles y las viviendas están desoladas, algunas con indicios de haber sido baleadas, no se ve presencia de habitantes. Además de que hay automóviles desvalijados y quemados, dijeron.

La abogada Neil Arias, representante del colectivo Luciérnaga, informó por su parte que en Huixtlatzala hay un problema grave de desplazamiento forzado de familias.

Un precedente que consideramos importante es de un hecho que ocurrió entre marzo y abril de 2020 donde una familia, integrada por dos niñas, el padre y su esposa, fue privada de su libertad en esa comunidad.

Relató que la familia había acudido a Zapotitlán a una visita familiar y de regreso un grupo de personas se las llevó. Al día siguiente sus cuerpos fueron encontrados calcinados dentro de una camioneta en el crucero de Aquilpa, una comunidad del municipio de Tlapa de Comonfort.

“Ahora que se acudió a la búsqueda se vio un lugar despoblado. Son muy pocas las personas que vimos dentro de la comunidad. Vimos casas abandonadas, completamente solas. En las ventanas de algunas viviendas se ven disparos de arma de fuego, vehículos quemados”.

Además, muchas de las familias señalan que en ese lugar desaparecieron sus seres queridos, dijo la activista.

En ese lugar, dijo, quien estuvo dirigiendo el recorrido de la búsqueda fue la autoridad del pueblo que no permitió que se ingresara a lugares donde las familias de las víctimas señalaron bajo el argumento que eran propiedades privadas.

El Colectivo Luciérnaga se creó a finales de 2019 a raíz de la desaparición y posterior hallazgo sin vida del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, el 20 de octubre de ese año.

Actualmente, la organización de familiares buscadores tiene el registro de 56 víctimas de desaparición, 14 de ellas ya fueron localizadas sin vida.

Entre las personas que aún no han sido localizadas hay 13 mujeres y niñas.

Justo en las jornadas de búsqueda, informó Neil Arias, se encontró a una familia de cuatro integrantes, un adulto mayor, un matrimonio y su hijo, en una colonia de Tlapa.

La crisis de desaparición forzada en la región, de acuerdo con estas organizaciones, inició desde el 2016 y que en la mayoría de los casos sólo se iniciaron carpetas sin que el Ministerio Público de la Fiscalía de Guerrero realizara actos de investigaciones en los lugares donde pudieron encontrarse las víctimas.

“Estamos hablando de víctimas de 2016 que hasta este momento se están buscando, ¿cuántos años han pasado y no se realizaron estás primeras diligencias que son elementales de acuerdo a los protocolos de búsqueda?”.

“Afortunadamente, está es la primera vez que se recorren lugares donde hay grupos de la delincuencia que está controlando territorios, donde se sabe que hay personas desaparecidas.

“Es la primera vez que se hace esto y de pronto unas comunidades no permiten el acceso y el problema es que la familia llegue al lugar con mucho esmero, entusiasmo, fe y esperanza, pero no ven mucha empatía de las autoridades que acompañen a estás búsquedas”, dijo.

En la jornada de búsqueda participó personal de la Fiscalía General de Guerrero y de las comisiones estatal y nacional de búsqueda de personas.

Tlachinollan informó por su parte en un comunicado que durante la búsqueda no se encontró ningún rastro de los desaparecidos y desaparecidas.

“Los familiares se fueron insatisfechos no sólo porque siguen con la incertidumbre, sino por la insensibilidad de las autoridades estatales y federales”.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) desde los años 60 a febrero del 2026 en Guerrero se registraron 4 mil 550 personas desaparecidas de las 131 mil 789 que hay en México. Las ciudades con mayor número de personas desaparecidas es Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Coyuca, Atoyac, Chilapa, Taxco, Teloloapan y Tlapa. En 2025 desapareció una persona por día.

La CNB contabiliza un total de 131 personas desaparecidas en la región de la Montaña. Tlapa está en el primer lugar con 71 desaparecidos y desaparecidas; el primero fue en el 2005. Le sigue Malinaltepec y Acatepec con 9; luego Zapotitlán Tablas y Atlixtac con 8; Alcozauca, 7; Metlatónoc, 5; Xalpátlahuac, 4; Tlacoapa, 3; mientras que Alpoyeca, Atlamajalcingo, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Olinalá y Tlalixtaquilla, uno por municipio.