Con balazos y tensión en Loma de Bácum, Sonora, termina persecución de “tiradores”

Tensión en la comunidad yaqui de Loma de Bácum, al sur de Sonora. Foto: Tomada de video

HERMOSILLO, Sonora (apro).- Múltiples disparos al aire marcaron momentos de alta tensión que se vivieron en la comunidad yaqui de Loma de Bácum, al sur de Sonora, la tarde de este domingo luego de que un convoy de la Secretaría de Marina ingresó al territorio autónomo sin autorización mientras se encontraban en la persecución de dos presuntos narcomenudistas. La situación terminó sin heridos y con un llamado de atención por parte del Congreso Nacional Indígena (CNI).

“Alrededor de las 2:30 pm, arribaron al pueblo de Loma de Bácum de la tribu Yaqui tres patrullas de la Marina persiguiendo a dos personas que se escondieron en la comunidad, con una total falta de respeto a las leyes propias del pueblo, los marinos se introdujeron de manera violenta ante lo cual la población comenzó a alertarse y a congregarse”, indica la denuncia lanzada desde el sitio web oficial del CNI.

Fuentes que pidieron su anonimato por temor a represalias, confirmaron a Proceso, sin embargo, que las personas perseguidas por las autoridades efectivamente se desempeñaban como operadores de “la plaza” en cuanto a la venta de drogas, y que la confrontación entre las autoridades mexicanas y la gente de Loma de Bácum inició cuando sujetos coludidos con el crimen organizado trataron de interceder por los ahora detenidos.

Los disparos al aire, que según el comunicado del CNI ascendieron a número de 20, se habrían efectuado por los agentes de la SEMAR cuando una de las patrullas resultó dañada de un machetazo. Momentos después, arribaron patrullas estatales cuando la situación ya se encontraba “controlada”.

Lo complejo de la situación, que involucra la violación del territorio autónomo de Loma de Bácum en un contexto de persecución contra el crimen organizado se agudiza, según informes dados a Proceso, porque se han registrado eventos en los que las células criminales de la región consiguieron penetrar en la estructura de gobierno indígena, cosa que sería objeto de rechazo por el grueso de la comunidad originaria.

Para el CNI, no obstante, los “hechos demuestran no solo el carácter violento del Estado, también son muestra de un claro desconocimiento y violación a las formas de gobierno propias del pueblo yaqui y de todos los pueblos originarios”.